Filippo Contri/ In nomination: il flirt con Lucia Orlando lo salverà dall'eliminazione? (Grande Fratello 2018)

Invitato a passare la notte nella casa del Grande Fratello 2018, Filippo Contri ha scatenato gelosie. Supererà la nomination? Il flirt con Lucia Orlando potrebbe salvarllo.

Filippo Contri sembra aver fatto un grande scivolone al Grande Fratello 2018. Non si tratta del flirt in corso con Lucia Orlando e della passione scoppiata negli ultimi giorni, ma di un piccolo sgarbo che avrebbe fatto nei confronti degli altri concorrenti. Nella notte di sabato, le donne della Casa hanno infatti scelto di permettere a Filippo di dormire per la seconda volta consecutiva nella zona agiata, per aiutarlo nel suo rapporto con Lucia. Il gieffino non si è tirato indietro e questo ha sollevato non poche critiche da parte di Baye Dame, che ha infiammato Lido Carmelita per l'ingiustizia subita. Il senegalese infatti non riesce a dormire sonni tranquilli per via della lunghezza delle sdraio, molto più corte rispetto alla sua altezza. E questo ai suoi occhi avrebbe dovuto spingere Filippo a cedere il vantaggio a lui oppure ad altri inquilini che vivono la stessa situazione disagiata. Nella mattinata successiva si è scoperto inoltre che i ragazzi avevano già affrontato il discorso prima che la scelta delle donne venisse annunciata e che Filippo aveva anticipato ai compagni che avrebbe rinunciato al posto. Questo cambio di bandiera non è piaciuto persino a Luigi Favoloso, che ha visto il comportamento del gieffino come del tutto scorretto.

IL FLIRT CON LUCIA ORLANDO

Il GF 2018 permetterà a Filippo Contri di rimanere nella Casa? Il suo flirt con Lucia Orlando potrebbe averlo avvantaggiato rispetto all'attuale nemico Valerio Logrieco, con cui dovrà competere al televoto. Secondo il gieffino pugliese tra l'altro l'atleta potrebbe aver puntato gli occhi su Lucia proprio per giocarsi una carta in più per rimanere nel reality. Un gioco molto sporco, se fosse vera la sua impressione, e che potrebbe presto spingere lo sportivo fra i più odiati della Casa. Filippo di contro sembra non avere alcun dubbio sulla possibilità di rimanere ancora nel programma ed ha già tranquillizzato la sua attuale metà a riguardo. I telespettatori intanto sembrano non aver ancora messo a fuoco alcuni particolari sul concorrente, mentre hanno manifestato sui social delle forti critiche nei confronti di Lucia per via del bacio con Filippo, avvenuto a pochissimi giorni di distanza dall'inizio del programma. Il gieffino però è sicuro che Valerio stia giocando sporco ed ai suoi occhi lo dimostrerebbe il fatto che nel corso della settimana abbia coltivato di più il rapporto con le donne rispetto che a quello con gli uomini. Chi dei due verrà premiato dal pubblico italiano?

IL CONCORRENTE IN NOMINATION

Filippo Contri ha le stesse possibilità di Valerio Logrieco di rimanere al Grande Fratello 2018, ma deve guardarsi le spalle dal malcontento che si è creato fra i compagni uomini Sono in molti infatti a non aver gradito la sua decisione di mettere al primo posto la sua storia con Lucia Orlando e di non tenere in considerazione il benessere degli alleati maschi. Non è escluso quindi che Filippo possa finire di nuovo in nomination, nel caso in cui dovesse superare il primo televoto. Anche alcune concorrenti donne come Lucia Bramieri e Mariana Falace non hanno visto di buon occhio il suo atteggiamento e questo potrebbe aumentare i voti in nomination sia da parte di Lido Carmelita che dal resto della Casa. Filippo forse sta perdendo di vista l'obbiettivo, che non è solo il flirt con Lucia, ma farsi conoscere dal punto di vista personale. In quest'ottica potrebbe addirittura aver sprecato l'ultima settimana, puntando tutto su elementi che non gli garantiscono di continuare il reality. Fra palestra e giochi, la personalità del gieffino sembra ancora oscura e questo è un fattore che non è sfuggito per esempio a Valerio.

