Filippo Contri e Lucia Orlando si sono baciati/ Video, è nata una nuova coppia al Grande Fratello 2018?

Filippo e Lucia, protagonisti del primo bacio passionale nella casa del Grande Fratello 2018: dopo lo slancio, l'applauso degli altri gieffini del reality, che hanno accolto con sorpresa...

23 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Lucia Orlando, concorrente del Grande Fratello 2018

A meno di una settimana dalla partenza, nella casa del Grande Fratello 2018 è già scattato il primo bacio e i protagonisti del lungo momento di passione sono Lucia Orlando e Filippo Contri. I due concorrenti, qualche giorno fa, erano già stati i protagonisti di un tenero incontro sotto le coperte, dove, fra una carezza e l'altra, si sarebbero scambiati anche un tiepido contatto sulle labbra. A qualche ora da quell'incontro notturno, per i due gieffini è scattato il primo bacio, il primo vero contatto passionale di questa nuova edizione dedicata (in parte) ai nip. A fare il grande passo, così come rivela questo filmato condiviso poche ore fa dal sito ufficiale del reality, è stato Filippo, che osservando la sua compagna di avventura sparecchiare dopo la cena, si è lanciato su di lei e le le ha riservato un tenero bacio passionale. Spiazzata dal gesto audace del suo pretendente, Lucia in un primo tempo appare sorpresa, ma poi rompe gli indugi e si abbandona al tenero gesto. Sono Lucia e Filippo la prima coppia ufficiale del GF 2018?

I DUBBI, IL CAOS E LA CONFERMA: È AMORE?

Dopo il bacio che ha infiammato la cucina del Grande Fratello 2018, Lucia Orlando si è ritagliata un piccolo momento di riflessione in giardino, dove fra una sigaretta e l'altra, ha ripensato a quanto accaduto pochi minuti prima con Filippo Contri. Senza nascondere sul suo volto le espressioni dei primi dubbi, scaturiti soprattutto dalla paura di come da fuori gli altri possano recepire il suo gesto, la gieffina si è lasciata consolare da Veronica, alla quale ha rivelato che, nonostante tutto, non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro: "Mi sta venendo da piangere, ma non è un pianto di pentimento". I suoi timori, però, sono stati ben presto spazzati via dalle nuove certezze e qualche ora fa, complice una bella giornata di sole, i due gieffini si sono lasciati travolgere da un nuovo momento di passione. Se vi siete persi il bacio che Lucia e Filippo si sono scambiati qualche ora fa, potete cliccare qui e visualizzare la clip direttamente sul sito ufficiale.

