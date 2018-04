Francesca Cipriani tronista? / Appello per partecipare a Uomini e donne: la De Filippi dirà di sì?

L'ascesa di Francesca Cipriani continua a dopo il successo all'Isola dei Famosi 2018, la bella biondina si prepara ad un'altra stagione in tv come tronista di Uomini e donne?

23 aprile 2018 Hedda Hopper

Francesca Cipriani

Non è la prima volta che Maria De Filippi opta per un volto vip per il suo Uomini e donne e proprio nei mesi scorsi aveva provato anche ad "accontentarsi" di Jeremias Rodriguez. La cosa poi andò in fumo, sembra, per le troppe rischieste del gieffino, ma con Francesca Cipriani potrebbe essere diverso. La bella ex gieffina e adesso naufraga dell'Isola dei Famosi ha segnato una vera e propria svolta nella sua vita mettendo da parte il suo personaggio e facendosi conoscere per quello che in realtà è: Francesca, una ragazza che ha sofferto tanto in passato, ha subito violenze, ha dovuto affrontare dei bulli e adesso ha un grande sogno trovare l'amore e avere un figlio. Proprio per questo ha lanciato il suo appello a Maria De Filippi pronta a diventare la nuova tronista e coronare il suo sogno d'amore.

L'ESPERIENZA DI ROSA PERROTTA

In una lunga intervista a Fanpage la bella naufraga ha lanciato l'appello non solo per conoscere Maria De Filippi ma anche perché vorrebbe avere un posto sul trono di Uomini e donne: "Ne ho parlato con Rosa Perrotta che mi ha descritto quel periodo come un’esperienza bellissima. Mi piacerebbe trovare l’amore attraverso la sua trasmissione perché non sono stata molto fortunata in passato. Cerco un uomo che mi dia sicurezza e con il quale, in futuro, cominciare a pensare a una famiglia”. Maria De Filippi potrebbe prendere a cuore l'appello della Cipriani e decidere di far sedere la bella biondina sul trono proprio a partire dalla prossima edizione, a partire da settembre. Lo farà davvero? Un personaggio così di spicco potrebbe aiutare sicuramente negli ascolti del trono giovani e permettere a Maria De Filippi di evitare i siparietti di Tina Cipollari in versione tronista per mantenerli ben al di sopra del 20%, ma siamo sicuri che non sia troppo ingombrante?

