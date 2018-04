GREY'S ANATOMY 14/ Anticipazioni del 23 aprile 2018: Amelia scopre la verità su Owen

Grey's Anatomy 14, anticipazioni del 23 aprile 2018, in prima Tv assoluta su Fox Life. Meredith fa marcia indietro per la ricerca; il rapporto fra Owen e Teddy viene scoperto.

Grey's Anatomy 14, in prima Tv assoluta su Fox Life

GREY'S ANATOMY 14, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, lunedì 23 aprile 2018, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di Grey's Anatomy 14, in prima Tv assoluta. Sarà il 16°, dal titolo "Sospesi nel tempo". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati in precedenza: al mattino, Maggie (Kelly McCreary) è sconvolta del bacio avuto con Jackson (Jesse Williams) e preferisce non dire nulla a Meredith (Ellen Pompeo). Anche April (Sarah Drew) ha un post sbornia e di certo la presenza di Tom (Greg Germann) in vestaglia è l'ultima che vorrebbe vedere appena sveglia. In ospedale, Maggie è elettrizzata per un intervento cardiaco importante ad un giovane paziente. Alla vista di Jackson, il caffè le cade dalle mani per l'amozione e per questo decide di rifiutare il suo invito ad uscire, per evitare di dover compromettere l'intervento di Charlie (Caleb Pierce). Dopo aver scoperto che Jo (Camilla Luddington) sta valutando università molto distanti, Alex inizia a chiedersi che cosa ne sarà del loro futuro insieme. Meredith invece ha modo di chiarire tutto con Marie (Rachel Ticotin) riguardo alla lite con la madre, mentre Maggie scopre che Charlie potrebbe sottoporsi ad un trapianto di cuore. Il ragazzo però ha paura che l'intervento cambi i suoi sentimenti verso il fidanzato Henry (Alan Chow) e decide di rifiutare. Il ragazzo però decide di lasciarlo e gli impone di operarsi. Marie invece fornisce ogni prova del tradimento dell'amica a Meredith, per via di un brevetto in cui la madre del chirurgo ha omesso di mettere il suo nome. Per questo pretende che Meredith cambi il nome della sua procedura per inserire anche il suo. Mentre Tom intuisce che April nasconde una profonda crisi di fede, Maggie ripensa al suo primo amore. All'epoca era ancora inesperta nel mondo della medicina ed era finita per rubare un cuore espiantato di un cadavere solo per rivedere il ragazzo che la interessava. In quel momento però realizza che il cuore del donatore è troppo grande per il torace di Charlie. L'unica soluzione è quindi lasciarlo a cuore aperto ed attendere il giorno successivo per una ricostruzione plastica. Henry rivela solo ore dopo a Maggie di aver lasciato il fidanzato solo perché accettasse di operarsi. Quella sera, Tom rivela ad April di aver avuto la stessa crisi di fede tempo prima per via della morte del figlio di appena 10 anni. Meredith in seguito decide di non accettare la richiesta di Marie e perde così anche la possibilità di portare avanti il suo metodo. Dopo aver ripensato al suo passato in perenne fuga, Jo decide di fermarsi per la prima volta nella sua vita. Accoglie infatti Alex con l'anello di fidanzamento al dito e gli chiede di sposarla.

ANTICIPAZIONI 23 APRILE 2018, EPISODIO 16 "SOSPESI NEL TEMPO"

La Bailey dovrà affrontare un paziente che conosce da tempo, uno dei suoi idoli dell'infanzia ed astronauta donna. Meredith invece decide di lasciar perdere la sua ricerca in seguito al rifiuto di Marie, mentre la relazione di Jackson e Maggie viene scoperta dai rispettivi genitori. Richard e Catherine sono ovviamente tesi per la riunione dei due figli, soprattutto mentre i tre chirurghi cercano di lavorare alla loro ricerca congiunta. April decide invece di accantonare il suo progetto, lasciando gli specializzandi pieni di dubbi e sconforti. Dopo aver perso la sua paziente, la Bailey decide di dare un nome particolare alla sua ricerca, mentre Meredith cambia idea sulle sue ultime decisioni. Porterà avanti il progetto sul polimero. Quando il recente avvicinamento fra Owen e Teddy viene scoperto da Amelia, la relazione della donna con l'ex marito inizia ad assumere dei contorni del tutto diversi. Per Arizona sarà un periodo invece particolare al fianco della figlia Sofia, che deve ancora adattarsi alla sua nuova vita nella Grande Mela.

© Riproduzione Riservata.