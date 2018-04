Georgette Polizzi in ospedale/ La stilista sta male: "Dovrò rimanere qui per un po' di giorni"

Georgette Polizzi sta male. La fidanzata di Davide Tresse e stilista pubblica una foto in ospedale e svela cosa le sta accadendo in questi difficili giorni

23 aprile 2018 Anna Montesano

Georgette Polizzi

Georgette Polizzi torna ad allarmare i suoi fan oltre che i suoi affetti. La ragazza che il pubblico ha imparato a conoscere per la sua avventura a Temptation Island assieme al fidanzato Davide Tresse, è in ospedale a causa di alcuni problemi di salute. È lei stessa a svelarlo ai follower, con i quali ha da sempre un forte contatto, pubblicando una foto che la vede stesa in un letto d'ospedale con al suo fianco Davide. Il tutto è accompagnato da queste parole: "Porca vacca se è strana la vita... Ve lo dico sempre che non smette mai di stupire... E così in men che non si dica ti ritrovi in un letto di ospedale con un dottore che ti dice che dovrai restarci per un bel po di giorni... Però cara vita una cosa te la dico... TU NON MI FAI PAURA ED IO SONO PIÙ FORTE DI TE!! E poi vicino a me c’è il momo e neanche lui ha paura quindi sai che c’è?!? Questa volta puoi andartene a F....lo!!"

Georgette Polizzi sta male e svela i sintomi

È da qualche giorno che Georgette Polizzi, attraverso una serie di Instagram Stories, ha comunicato ai suoi fan di aver iniziato ad accusare strani sintomi. In primis un formicolio alle mani e il non riuscire quasi a tenere nulla, poi un'insensibilità al braccio e alla spalla, cose che hanno preoccupato la stilista che ha iniziato a chiedere anche consigli ai follower. Poche ore fa, la Polizzo ha poi comunicato che avrebbe visto un medico poco dopo, per capirne di più, infine la diagnosi: Georgette necessita di rimanere in ospedale per un po'. Come mai? La ragazza non dà ulteriori dettagli in merito, mentre i fan le offrono tutto il loro sostegno. Ricordiamo che non è la prima volta che Georgette ha problemi di salute, dei quali ha raccontato spesso nello studio di Pomeriggio 5.

© Riproduzione Riservata.