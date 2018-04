Gigi D'Alessio dimentica Anna Tatangelo/ La vittoria del Napoli gli fa tornare il sorriso

Gigi D'Alessio dimentica Anna Tatangelo grazie al Napoli e alla sua vittoria sulla Juve ieri sera. Grandi sorrisi e cena in famiglia per il cantante finito sui social grazie alla figlia

23 aprile 2018 Hedda Hopper

Gigi D'Alessio continua a destare preoccupazione tra i fan che lo vedono sofferente e solo dopo la fine della sua relazione con Anna Tatangelo, ma è davvero così? A quanto pare i due hanno preso la situazione tra le mani e dopo l'ennesimo appello della cantante, evidentemente caduto nel vuoto, sembra proprio che per Gigi D'Alessio sia arrivato il momento di ritrovare il sorriso. La prova arriva via social e, in particolare, sulle storie di Instagram dove, in un video postato dalla figlia Ilaria, lo vediamo alle prese con una cena tra amici per guardare la partita del Napoli di ieri sera. La vittoria della sua squadra gli ha sicuramente regalato il sorriso e lo stesso video lo mostra esultare felice con gli amici gli stessi che, forse, affollavano le cene di cui Anna Tatangelo ha parlato nella sua lunga intervista a Vanity Fair. Il sorriso lo ha ormai ritrovato, sarà lo stesso anche con l'amore?

IL SORRISO TORNA SUL VOLTO DI GIGI D'ALESSIO E...

Nei giorni scorsi si è parlato di una possibile liason con la terza punta di un triangolo amoroso molto famoso, ovvero Loredana Lecciso. I due non hanno confermato la cosa ma sicuramente ieri sera Gigi d'Alessio era in compagnia di parenti e amici lasciando intendere che questo, al momento, è quello di cui ha bisogno nella sua vita. Anna Tatangelo, intanto, è molto impegnata con la musica e il lancio del suo nuovo disco il cui primo singolo potrebbe già essere disponibile dagli inizi di maggio. Come andrà tra loro quindi? Ormai le loro vite andranno avanti così, da single?

