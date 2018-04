Giordano Mazzocchi/ Uomini e Donne: il bacio con Nilufar e il ritorno in studio

Giordano Mazzocchi a Uomini e Donne: il corteggiatore finalmente bacia la tronista Nilufar Addati e ritorna in studio. Discussioni con il rivale Nicolò Ferrari.

23 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Giordano Mazzocchi

Nella puntata di oggi, lunedì 23 aprile, del trono classico di Uomini e Donne, si parla anche di Nilufar Addati. Come rivela Newsued.com, viene mandato in onda in un rwm in cui Nilufar raggiunge Giordano Mazzocchi in camerino per parlare con il ragazzo che però è irremovibile. Settimana scorsa il corteggiatore non si è presentato in studio e dopo la puntata la tronista ha provato a chiamarlo: “Giordano ti prego. Hai detto che sei mezzo innamorato di me, non è possibile che non vuoi vedermi. Anche se deve finire, è impossibile lasciarci senza avere un confronto. Ti supplico. Ti aspetto”, dice la tronista. Il corteggiatore vuole sapere se la ragazza ha baciato ancora Nicolò. Alla fine Giordano accetta di incontrare Nilufar. La tronista vuole sapere se è davvero “mezzo innamorato” di lei come ha detto: “Sì è vero che so mezzo innamorato, perché se non fosse stato così non mi sarei sentito così male dopo il bacio con Nicolò”, risponde il maestro di sci, come anticipa Newsued.com. Nilufar vuole sapere se il corteggiatore ha sentito la sua mancanza e piano piano i due si avvicinano: “Se dovessi ascoltare il cuore è quello che sento, tornerei in puntata, ma se dovessi ascoltare la mia testa mi eliminerei”, risponde Giordano prendendo in braccio la ragazza. Prima di salutarsi i due si scambiano un sentito bacio, tanto che la tronista ne chiede un altro.

Discussioni in studio tra Giordano e Nicolò

In studio Nicolò Ferrari, rivale di Giordano Mazzocchi, non è stupito dalla loro esterna ma crede che il bacio sia il risultato di un ricatto del corteggiatore. “Questa la dice lunga anche della tua idea su di me, visto che pensi che possa cedere ad un ricatto”, ribatte la tronista, come rivela Newsued.com. Inoltre l’ex protagonista di Riccanza rinfaccia al rivale di aver fatto una scenata inutile. Giordano ammette di aver deciso di cambiare la sua posizione quando ha saputo che tra Riccardo e Nilufar c’era stato un altro bacio. E così è tornato per riprendersi Nilufar. Giordano, invece, rinfaccia a Riccardo il suo scarso interesse per la tronista: “È evidente che a te di lei non te ne frega un cazzo, perché hai visto il bacio che mi ha dato e non hai detto niente”. I due corteggiatori di Nilufar iniziano poi a litigare sulle varie offese che sono circolate sui social. Intanto sul web i fan di Nilufar e Giordano non vedono l’ora di vedere il loro bacio: “Oggi Nilufar e Giordano ci daranno una GRANDE gioia. Voleremo. Avete già le cinture allacciate?” e “Vedremo un bacio come si deve tra nilu e giordano (si spera) e io non vedo assolutamente l’ora”, hanno scritto due utenti su Twitter.

