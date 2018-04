Grande Fratello 2018/ Diretta: Aida Nizar e Paola Di Benedetto nella Casa. Chi sarà eliminato? (23 aprile)

Grande Fratello 2018, anticipazioni e diretta della seconda puntata con Barbara d'Urso: chi verrà eliminato tra Filippo e Valerio? Aida Nizar entra nella Casa, nuovi scontri...

23 aprile 2018 Valentina Gambino

Grande Fratello 15, anticipazioni

Nonostante sia iniziato da meno di una settimana, il Grande Fratello 15 ci ha regalato già litigi a non finire, docce sexy, baci appassionati e trash in quantità industriali. Questa sera, andrà in onda da Roma la seconda puntata con protagonista Barbara d'Urso, tornata alla conduzione del reality show dopo moltissimi anni di assenza. Nella Casa più spiata d'Italia, ne vedremo proprio delle belle, tra cui l'ingresso ufficiale di Aida Nizar che senza ombra di dubbio, sconvolgerà letteralmente gli equilibri già traballanti delle quattro mura di Cinecittà. Nel frattempo Filippo in nomination con Valerio, dovrà capire se il pubblico lo premierà facendolo rimanere in gioco o se di contro, lo manderà fuori dal programma facendogli perdere anche l'occasione di conoscere Lucia, la ragazza che gli sta facendo perdere la testa. I due, si sono più volte intrattenuti tra baci appassionati, carezze e coccole, il tutto sotto l'occhio indiscreto della telecamera. Lei però, ha paura della percezione dell'esterno e proprio di recente, ha avuto modo di parlare con Veronica. Questa sera, la conduttrice avrà sicuramente modo di farli confrontare per evidenziare i loro reciproci sentimenti.

Paola Di Benedetto entra nella Casa del Grande Fratello 2018

Nel frattempo fuori dalla Casa di Cinecittà, da giorni girano dei potenziali screen con protagonista Matteo Gentili che parla in maniera non troppo esemplare della sua ex fidanzata Paola Di Benedetto. La giovanissima, dopo avere spiegato il suo punto di vista più volte, stasera avrà finalmente modo di confrontarsi faccia a faccia con il suo ex, chiarendo il suo punto di vista a quattr’occhi ed evidenziando tutte le criticità di un rapporto che è finito non nel migliore dei modi. Staremo a vedere come si concluderà la faccenda e se entrambi saranno disposti a mettere la parola fine a questa particolare vicenda. Nel frattempo prima di entrare nella residenza più spiata d’Italia, Veronica ha avuto modo di ribadire la sua volontà di ritrovare il padre, il cantante Bobby Solo. Lui durante le scorse giornate, ha avuto modo di rilasciare una intervista dove ha spiegato il suo preciso punto di vista, staremo a vedere se Barbara d’Urso farà ascoltare alla ragazza le dure parole dell’uomo.

Lucia Bramieri e Alberto abbandonano il gioco?

Nella Casa del Grande Fratello 2018, oltre che baci e carezze, ci sono stati anche notevoli scontri. Lucia Bramieri per esempio, è stata la protagonista indiscussa della settimana, litigando con molte persone differenti a cominciare da Alberto che aveva anche espresso il desiderio di andare via. Anche lei poi, scontrandosi pure con Danilo che permaloso come non mai ha avuto modo di prenderla per una battuta, aveva espresso la volontà di lasciare il gioco. Con molta probabilità quindi, ci sarà una lunga parentesi dedicata alle sue furiose dinamiche, confrontandosi sia con Alberto che con Danilo. Qualcuno lascerà veramente il gioco in questo modo? Sicuramente, visti gli scontri degli ultimi giorni, la Bramieri è colei che rischia maggiormente di finire in nomination la prossima settimana. A questo punto non vediamo l’ora di scoprire come andrà a finire con il successivo ingresso di Aida Nizar, “fumantina” come lei. Le possibili alternative sono due: le donne (dal carattere simile) si potrebbero alleare oppure “odiare” senza mezzi termini. Nel frattempo, ad aprire le danze dei litigi ci ha già pensato anche Baye Dame che ha litigato con Patrizia ed anche con Simone.

Chi uscirà tra Valerio e Filippo?

Durante la seconda puntata serale del Grande Fratello 2018 in onda oggi, lunedì 23 aprile a partire dalle 21.15 circa, scopriremo anche chi dovrà lasciare definitivamente la casa tra Filippo e Valerio, da una settimana in nomination. Vista l’attenzione riservata per il primo, grazie anche all’interesse nascente per Lucia, ci viene da pensare che, con moltissima probabilità ci sarà spazio per l’eliminazione diretta del secondo “superbono”. Poi sarà ancora tempo di nomination utili, non prima dei consueti confronti che regaleranno al programma per filo pop-trash che tanto piace al pubblico da Casa. Ed infatti, nonostante le continue critiche che riceve Barbara d’Urso, i suoi programmi sono in assoluto tra i più seguiti della rete ammiraglia di Casa Mediaset. A questo punto, non ci rimanere che attendere domani mattina per scoprire se il programma sarà nuovamente premiato dagli ascolti TV oppure no. Sicuramente poi, tra una chiacchiera e l’altra ci sarà tempo anche per qualche rimprovero visto che, in più di una occasione, qualche concorrente si è già lasciato troppo andare.

© Riproduzione Riservata.