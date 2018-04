Grande Fratello 2018, live dalla casa/Lucia Bramieri tra telegatto e nomination: Mariana balla sotto la doccia

Grande Fratello 2018 live dalla casa con il risveglio dei ragazzi: Lucia Bramieri continua a parlare di telegatto e nomination mentre Mariana balla sotto la doccia

Mancano ancora molte ore alla diretta del Grande Fratello 2018 che, lo ricordiamo, questa settimana va in onda al lunedì e non al martedì ma il live dalla casa è iniziato solo poco fa. Le telecamere la notte si spengono e solo alle dieci del mattino si riaccendono e a quel punto Lucia Bramieri e le altre ragazze erano già impegnate nella loro colazione. La concorrente più "accesa" della settimana ha optato per dei biscotti e una bevanda calda accompagnati da una bella chiacchierata con la sua neo amica, Alessia. La giovane le ha chiesto un resoconto di questa sua prima settimana e se è riuscita davvero a trovare il suo posto nella casa dopo le varie discussioni avute soprattutto con i ragazzi della casa, ma il suo pensiero fisso sembra ancora essere il telegatto, l'ultimo che ha portato a casa e a cui è legata particolarmente per il significato speciale che ha. La Bramieri vorrebbe farlo entrare in casa ma, intanto, pensa alle nomination. A quanto pare ha già il suo primo nome ma non trova il secondo e Alessia la aiuta consigliandole di andare per esclusione.

TELEGATTO IN CASA E MARIANA SOTTO LA DOCCIA

Anche le altre ragazze della casa si sono svegliate e dopo una chiacchierata e la colazione, si lanciano subito sotto la doccia. A quanto pare l'atmosfera è rilassata e tranquilla tanto che, dopo una prima danza scatenata nella camera da letto, Mariana ha deciso di fare lo stesso anche sotto la doccia. La musica scelta dal Grande Fratello questa mattina sembra essere ottima alla luce dell'effetto che ha avuto sulle ragazze che si lavano, si asciugano i capelli e si dedicano anche al bucato. Per la diretta di questa sera c'è ancora tempo e la tensione salirà sicuramente nelle prossime ore tra sorprese e nomination. Cosa succederà a quel punto?

