Grease, 40 anni dopo / Festini, droga e sesso: tutti i retroscena mai svelati sul film e il cast

Grease, 40 anni dopo il film con John Travolta e Olivia Newton John. I retroscena mai svelati sul film e il cast: festini, droga, sesso, flirt e molto altro

23 aprile 2018 Anna Montesano

Grase

Alla soglia dei 40 anni dall'uscita di una delle pellicole che hanno fatto la storia del musical e del cinema, spuntano retroscena davvero inaspettati e mai svelati su Grease. Il film con John Travolta e Olivia Newton John nasconde tante curiosità, talvolta piccanti, come il party per la fine delle riprese, durante il quale, come riporta tgcome 24, pare sia successo di tutto. Didi Conn avrebbe infatti svelato: "Qualcuno ha portato dei brownies, non faccio nomi..." e ancora "C'era qualcosa dentro... non so cosa, ma so che tutti ridevano e ballavano e facevano anche altro...". Ma sono tanti anche gli amori e le gelosie nate sul set. Pare infatti che John Travolta, che interpretava il ruolo di Danny Zuko, fosse innamorato di Olivia Newton-John, attrice che nel film interpreta Sandy Olsen. Pare infatti che l'attore abbia fatto di tutto per averla al suo fianco, riuscendoci.

AMORI E FLIRT NATI SUL SET DI GREASE

Ma di lei era innamorato anche Jeff Conaway, che interpretava il miglior amico di Danny, Kenickie. Quest'ultimo ha però sposato qualche anno dopo la sorella di Olivia, Rona. Ma pare che, proprio con le ragazze del cast, avesse avuto molte relazioni intime, più o meno con tutte le attrici del film. Anche a John Travolta non mancavano le corteggiatrici nel cast. Dinah Manoff, che nel film era Marty, ha dichiarato: "Non si poteva non avere una cotta per lui. Irradiava una tale energia e un tale talento che quando ero con lui balbettavo..." Altra curiosità è che il più giovane del cast era proprio Travolta, con i suoi 23 anni; la Newton John ne aveva invece 28 così come gli altri attori, tutti molto più grandi degli adolescenti che avrebbero dovuto interpretare nel film.

© Riproduzione Riservata.