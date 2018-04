I DUE SUPERPIEDI QUASI PIATTI/ Su Rete Quattro il film con Bud Spencer (oggi, 23 aprile 2018)

I due superpiedi quasi piatti, il film in onda su Rete Quattro oggi, lunedì 23 aprile 2018. Nel cast: Terence Hill e Bud Spencer, alla regia Enzo Barboni. La trama del film nel dettaglio.

23 aprile 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serta

NEL CAST ANCHE TERENCE HILL

I due superpiedi quasi piatti, il film in onda su Rete Quattro oggi, lunedì 23 aprile 2018 alle ore 21:15. Un divertente film prodotto nel 1977 dalla casa cinematografica Tritone Cinematografica con la regia di Enzo Barboni in arte E. N. Clucher che ne ha anche scritto il soggetto e la sceneggiatura. Le musiche sono dei fratelli Guido e Maurizio De Angelis meglio conosciuti come gli Oliver Onions, la scenografia è stata ideata da Enzo Bulgarelli e nel cast sono presenti oltre ai due principali protagonisti Terence Hill e Bud Spencer anche David Huddleston, Luciano Catenacci, Riccardo Pizzuti, April Clough e Jill Flanter. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

I DUE SUPERPIEDI QUASI PIATTI, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Nel porto di Miami un omone dalla grande stazza con un giubbino arrecante la scritta Jumbo e di nome Walsh è alla ricerca di un posto lavoro per guadagnarsi qualcosa. Si ferma nei pressi di una postazione nella quale sembra esserci qualcosa per lui. Tuttavia un uomo che sembra essere una sorta di gangster prima lo deride e poi tenta di allontanarlo chiamando a raccolta i propri scagnozzi. Purtroppo per loro Wilbur è dotato di una incredibile forza e non solo li mette tutti ko, decide anche di ridurre in pezzi la loro auto poco prima ritirata da una concessionaria. Kirby è invece un uomo dalla bionda capigliatura e occhi azzurri, ugualmente alla ricerca di una occupazione. Ironia della sorta anche lui si rivolge al medesimo uomo ottenendo lo stesso trattamento. La reazione sarà similare portando alla distruzione della seconda auto nel giro di pochi minuti. Le strade di Walsh e Kirby ritornano ad incrociarsi con i due che decidono di fare coppia fissa per mettere in essere un colpo. Allora progettano un rapina presso un presunto ufficio contabile di un supermercato per prendere il ricavato di una giornata di vendite. Tutto programmato se non fosse per il fatto che in realtà quello era la sede di un distretto di polizia. Non sapendo come uscire indenni decidono di raccontare che volevano iscriversi al corso di formazione per diventare dei piedipiatti ed ossia dei poliziotti. Ha così inizio la loro avventura nel corpo di polizia di Miami che li vedrà protagoniste di moltissime esilaranti situazioni dove ovviamente non mancheranno scazzottate, colpi di scene a quant’altro. Alla fine i due poliziotti comunque riusciranno nell’imprese di portare a termine una importante missione di polizia meritandosi i complimenti del loro capo.

© Riproduzione Riservata.