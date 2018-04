IL CAVALIERE OSCURO/ Su Italia 1 il film con Christian Bales (oggi, 23 aprile 2018)

Il cavaliere oscuro, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 23 aprile 2018. Nel cast: Christian Bales, Heath Ledger e Gary Oldman, alla regia Christopher Nolan. Il dettaglio della trama.

23 aprile 2018 Cinzia Costa

il film action in prima serata su Italia 1

NEL CAST ANCHE MORGAN FREEMAN

Il cavaliere oscuro, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 23 aprile 2018 alle ore 21.25. Una pellicola di genere action che altri non è che il sequel di Batman Begins. La pellicola ha potuto contare sulla regia di Christopher Nolan e vede nuovamente nei panni del protagonista l'attore Christian Bales. In questa nuova avventura l'eroe mascherato di Gotham City si troverà costretto a fare i conti con Jocker, uno dei nemici giurati di Batman. Il personaggio antagonista de Il cavaliere oscuro, appunto Jocker, è stato interpretato da Heath Ledger, attore cinematografico americano scomparso nel 2008 e reso celebre proprio dal film diretto da Nolan. Il cavaliere oscuro fu proprio l'ultima produzione cinematografica a cui prese parte prima di morire. Nel 2009, un anno dopo la sua scomparsa, uscì al cinema Parnassus - L'uomo che voleva ingannare il diavolo, in cui Ledger aveva interpretato il personaggio di Anthony "Tony" Shepard. Ma adesso vediamo nel dettaglio la trama del film.

IL CAVALIERE OSCURO, LA TRAMA DEL FILM ACTION

Batman ha fatto finalmente ritorno a Gotham City. La città sembra cambiata in meglio, mentre la popolazione sa di poter contare sull'occhio vigile dell'eroe mascherato. Mentre Batman cerca di incastrare il potente boss malavitoso Sal Maroni, fa la sua comparsa, il perfido Joker che prova a mettere in atto il suo piano per annientare definitivamente Batman. A tale scopo chiede all'uomo pipistrello di palesare la sua vera identità. Se non lo farà, Joker promette di uccidere un ignaro abitante di Gotham City ogni singolo giorno. Lo spietato criminale mantiene la promessa, uccidendo un vigilantes e un giudice. Bruce Wayne è dunque costretto a rendere pubblica la sua identità ma poco prima del suo intervento, il suo amico Harvey Dent dichiara di essere Batman. Joker attenta alla vita di Dent ma Bruce riesce prontamente a salvarlo, incastrando ed arrestando Joker, che poco dopo riesce a fuggire. Come andrà a finire? Riuscirà Batman a placare la furia omicida di Joker ed a ripristinare l'ordine a Gotham City?

