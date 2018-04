IL COMMISSARIO MONTALBANO-IL GIOCO DELLE TRE CARTE/ Su Rai Uno il film con Luca Zigaretti (oggi, 23 aprile)

Il commissario Montalbano - Il gioco delle tre carte, il film in onda su Rai Uno oggi, lunedì 23 aprile 2018. Nel cast: Luca Zingaretti, Cesare Bocci, alla regia Alberto Sironi.

23 aprile 2018 Cinzia Costa

il film poliziesco in prima serata su Rai 1

LUCA ZINGARETTI NEL CAST

Il commissario Montalbano - Il gioco delle tre carte, il film in onda su Rai Uno oggi, lunedì 23 aprile 2018 alle ore 21:25. Si rinnova l'appuntamento con gli episodi della fortunata serie dedicata a Il commissario Montalbano, nello specifico viene trasmesso l’episodio intitolato Il gioco delle tre carte, inserito nella sesta stagione e prodotto dalla Rai Fiction nel 2006. La pellicola è stata diretto dal regista Alberto Sironi con il soggetto di Andrea Camilleri tratto da tre racconti dello stesso artista siciliano (Il gioco delle tre carte, Sostiene Pessoa, Come fece Alice e Una mosca acchiappata al volo) mentre la sceneggiatura è stata rivista per la trasposizione televisiva da Francesco Bruni e Salvatore De Mola. Nel cast oltre a Luca Zingaretti troviamo Cesare Bocci, Peppino Mazzotta e Angelo Russo ci sono anche Simona Cavallari, Valeria Milillo e Stefano Dionisi. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL COMMISSARIO MONTALBANO – IL GIOCO DELLE TRE CARTE, LA TRAMA DEL FILM POLIZIESCO

La tranquillità di Vigata viene interrotta da un omicidio che viene commesso ai danni di un capomastro ormai in pensione da alcuni anni. L’uomo è stato travolto a tarda sera da un’auto di cui non si conoscono le generalità ed ovviamente il conducente. Ovviamente il commissario Montalbano viene chiamato al telefono dal solito Catarella che lo informa della segnalazione e poco dopo si reca presso il luogo dove è stato ritrovato il cadavere. Sul posto viene raggiunto dal suo principale collaboratore Fazio e dal suo vice Augello. La dinamica potrebbe far pensare anche ad un incidente con un classico pirata della strada poi scappato via ma per Montalbano non sembra essere questa la strada giusta. Così inizia ad indagare sul passato della vittima scoprendo di una vecchia questione accaduta circa venti anni prima. In particolare il capomastro era socio di un giovane imprenditore edile che pochi giorni prima era uscito di galera dopo aver scontato una lunga condanna per l’omicidio di un suo socio nonché marito della sua amante. Una vicenda molto complessa e delicata anche perché qualche giorno più tardi a pochi passi da uno strano casolare, viene rinvenuto il corpo di un misterioso uomo del quale non si conoscono le generalità. L’uomo è stato assassinato con un colpo di pistola alla nuca in perfetto stile mafioso nelle tipiche condanne. Le indagini vanno avanti ed una pista concreta sembra finalmente aprirsi nel momento in cui vengono scoperte le vere generalità della seconda vittima ed in particolare di come questi avesse avuto dei rapporti con il giovane imprenditore ed un ruolo nella storia di passione che aveva portato all’assassinio del suo socio dell’epoca. Insomma, sembra proprio che ci possa essere un legame diretto tra questi tre omicidio ma la realtà sarà molto differente di quella che sembra proprio come avviene con il classico gioco delle tre carte.

