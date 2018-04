IL RITORNO DEL MONNEZZA/ Su Canale Nove il film con Claudio Amendola (oggi, 23 aprile 2018)

Il ritorno del monnezza, il film in onda su Canale Nove oggi, lunedì 23 aprile 2018. Nel cast: Claudio Amendola e Roberto Brunetti, alla regia Carlo Vanzina. Il dettaglio.

23 aprile 2018 Cinzia Costa

il film comico in prima serata su Canale 9

NEL CAST CLAUDIO AMENDOLA

Il ritorno del Monnezza, il film in onda su Canale Nove oggi, lunedì 23 aprile 2018 alle ore 21.25. Una pellicola comica quella proposta da Canale Nove, che è il reboot di un grande classico della comicità all'italiana degli anni 80. La pellicola narra le nuove avventure di Rocky Giraldi che, al pari di suo padre, ha scelto di indossare la divisa da poliziotto. Ad interpretare il personaggio principale è Claudio Amendola, affiancato poi da Roberto Brunetti, Mariano D'Angelo,Massimo Vanni e Luis Molteni. La sceneggiatura è stata ideata dallo stesso Claudio Amendola, in collaborazione con i fratelli Vanzina che a loro volta hanno anche diretto la pellicola. Grande escluso Tomas Milian, l'attore italo cubano che negli ani 70 vestì i pani di Er Monnezza. In diverse interviste rilasciate nel 2005, quest'ultimo si disse decisamente amareggiato ma fondamentalmente contento di non essere stato coinvolto nel progetto.

IL RITORNO DEL MONNEZZA, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Dopo al morte di Nico, il giovane Rocky Giraldi ha deciso di seguire le orme del padre diventando un poliziotto. Dopo una lunga gavetta e diversi anni di attività sul campo, Rocky riesce finalmente ad entrare a far parte nel nucleo operativo della squadra mobile di Roma, proprio come suo padre tanti anni prima, negli anni 70. Come ogni giorno Rocky, che fa il suo lavoro con grande dedizione e passione, raccoglie un'accorata richiesta d'aiuto. È in corso una rapina in un quartiere problematico della capitale e, senza pensarci su due volte l'uomo raccoglie la richiesta di soccorso e si fionda sul posto. Dopo aver sventato la rapina, scopre che dietro all'atto criminale si cela un intricato traffico di sostanza stupefacenti radicato in tutta Roma. Riuscirà a sgominare la banda criminale che ne è responsabile?

