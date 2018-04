IL RITORNO DI COLOMBO II: CHE FINE HA FATTO LA SIGNORA COLOMBO?/ Su Rete 4 il film con Peter Falk

Il ritorno di Colombo II: Che fine ha fatto al signora Colombo?, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 23 aprile 2018. Nel cast: Peter Falk e Helen Shaver, alla regia Vincent McEveety.

23 aprile 2018 Cinzia Costa

il film giallo nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST ANCHE HELEN SHAVER

Il ritorno di Colombo II: Che fine ha fatto la signora Colombo?, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 23 aprile 2018 alle ore 16.45, il pomeriggio di Rete 4 sarà allietato da un nuovo episodio della serie di film per la tv dedicati al detective Colombo con il titolo Il ritorno di Colombo II: Che fine ha fatto al signora Colombo?. La pellicola è stata diretta nel 1990 da Vincent McEveety, regista americano che nel corso della sua carriera ha diretto film come La banda delle frittelle di mele 2, Herby al really di Montecarlo, Gli occhi del parco ed Herby sbarca in Messico. Che fine ha fatto la signora Colombo? è andato in onda per la prima volta negli Stati Uniti nel marzo del 1990. In Italia venne invece trasmesso per la prima volta in chiaro nel novembre dell'anno successivo. La pellicola, inoltre, fa parte della nona stagione di film per la tv dedicati a Colombo, girato tra il 1989 ed il 1990. Tra le guest star presenti nell'episodio spicca la presenza di personaggi come Helen Shaver, Edward Winter e Tom Isbell. In quest'episodio Colombo dovrà fare i conti con qualcuno che nutre vecchi rancori nei suoi confronti. Ma guardiamo assieme la trama nel dettaglio.

IL RITORNO DI COLOMBO II: CHE FINE HA FATTO LA SIGNORA COLOMBO?, LA TRAMA DEL FILM GIALLO

Il tenente Colombo sta per fare i conti con il suo passato. Diversi anni prima, nel corso della sue indagini, era riuscito ad incriminare e far arrestare il marito di Vivian Dimitri, affascinante donna d'affari che, a distanza di tanti anni, nutre ancora un profondo rancore verso Colombo. Suo marito è da poco deceduto e la donna è pronta a mettere in pratica la sua vendetta. Ma il suo piano si dimostra molto più articolato del previsto. Prima di arrivare a Colombo, Viviene decide di uccidere anche Charlie Chambers, vecchio collega di suo marito che contribuì all'arresto dell'uomo. Ignaro dell'identità di Vivien, Colombo trova un fedele alleato nel detective Brady che lo aiuterà a neutralizzare il tentativo della donna di rapire sua moglie.

