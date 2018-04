IRON MAN 3/ Su Rai 2 il film con Robert Downey Junior (oggi, 23 aprile 2018)

Iron man 3, il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 23 aprile 2018. Nel cast: Robert Downey Junior, Gwyneth Paltrow e Don Cheadle, alla regia ShaneBlac. La trama del film nel dettaglio.

23 aprile 2018 Cinzia Costa

il film di fantasy in prima serata su Rai 2

NEL CAST ROBERT DOWNEY

Iron man 3, il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 23 aprile 2018 alle ore 21,20. Una pellicola di genere fantasy e azione che raffigura il terzo appassionante capitolo della saga cinematografica dedicato al leggendario personaggio dei fumetti della Marvel. Il film è stato prodotto nel 2013 dalla Marvel Studios in collaborazione con la Paramount Pictures ed altre case cinematografiche minori, alla regia cè ShaneBlac mentre la sceneggiatura è stata ideata e sviluppata dallo stesso regista in collaborazione con Drew Pearce. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Brian Tyler, i costumi sono stati disegnati da Louise Frogley mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a John Toll. Nel cast Robert Downey Junior, Gwyneth Paltrow, Don Cheadle e Guy Pearce. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IRON MAN 3, LA TRAMA DEL FILM FANTASY

Durante un party in occasione di un capodanno festeggiato a Berna in Svizzera, il potente Tony Stark incontra la scienziata Maya Hansen inventrice di un siero sperimentale in grado di guarire qualsiasi lesione ed uno scienziato zoppo, Killian che gli propone una fruttuosa collaborazione. Stark credendo un buono a nulla lo umilia in pubblico lasciando in lui un forte sentimento di rivalsa. Anni più tardi Stark ormai legato al destino di Iron Man, è alle prese con una serie di incubi che non gli permettono di riposare nella sua sontuosa villa costruita a Malibù. In ragione di ciò passa la notte a costruire una serie di copie della sua armatura. Intanto ben presto il mondo sta per conoscere una nuova terribile minaccia rappresentata da un sedicente criminale che si fa chiamare Il Mandarino che dopo aver annunciato delle strage in tv le sta mettendo in atto come uno tra i più vili terroristi. Stark decide di sfidare apertamente in pubblico il Mandarino ma la sua scelta non sarà saggia in quanto sarà oggetto di incredibile attacco alla sua villa di Malibù dal quale riesce a salvarsi per puro miracolo grazie ad una delle ultime armature costruite ma non ancora testate. Mentre tutti lo credono morto, Strak è stato condotto dalla sua armatura in una zona del Tennessee dove secondo alcune ricerche dell’intelligenza artificiale Jarvis, si potrebbe nascondere il tanto pericoloso Mandarino. Il problema è che Stark si ritrova completamente abbandonato al proprio destino in quanto l’energia della sua armatura è completamente esaurita. Per cercare di ritornare a Malibù in California, si affida al supporto di un bambino che si dimostrerà essere molto utile. Per Iron Man sarà tempo di affrontare il pericoloso Mandarino ma non prima di aver scoperto una cosa sconvolgente nei suoi riguardi e che in realtà a capo di tutta l’organizzazione criminale vi sia proprio quello scienziato zoppo che lui aveva deriso anni prima e che ora sta per avere la sua drammatica vendetta.

