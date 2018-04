Kate Middleton ha partorito?/ Ultime notizie, ricoverata in clinica il Royal Baby sta per nascere: i dettagli

Kate Middleton sta per partorire, ricoverata in clinica da questa mattina, il Royal Baby sta per arrivare: ecco tutti gli ultimi dettagli sulla nascita più attesa dell'anno.

23 aprile 2018 Valentina Gambino

Kate Middleton sta per partorire. La duchessa da alcune ore è stata ricoverata in clinica. Puntualissima come un orologio svizzero, proprio oggi era il termine della gravidanza e William ha accompagnato la moglie questa mattina presto per il ricovero. Il comunicato ufficiale è arrivato su Twitter all’account di Kensington Palace: “Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St. Mary’s Hospital, Paddington, London earlier this morning in the early stages of labour. The Duchess travelled by car from Kensington Palace to the Lindo Wing at St. Mary’s Hospital with The Duke of Cambridge”. La speranza principale è che sia un parto senza problemi e secondo i rumors Kate è già andata nella suite a lei dedicata che costerebbe 9mila euro al giorno. Al suo interno ha già trovato i regali dei figli e della Regina Elisabetta per l’augurio al parto. Di solito dal ricovero alla nascita nelle precedenti due occasioni è passata qualche ore, ma forse essendo il terzo figlio potrebbero esserci delle tempistiche più lunghe. Nel frattempo Kate è seguita dagli specialisti della regina e al suo fianco c’è il Principe William. Attualmente al suo fianco non ci sarebbero altri componenti della famiglia di lei. Proprio ieri la sorella Pippa ha dichiarato di essere incinta e bisognerà capire come procederanno le visite anche se durante la giornata ci saranno numerosi ricevimenti.

Per i giornalisti già appostati da ore davanti la clinica, appare difficile comprendere chi entra e chi esce. Al momento al fianco di Kate Middleton ci sarebbero 4 ginecologi, ostetrici e infermieri. Durante il parto di George e Charlotte tutti gli addetti ai lavori sono successivamente usciti dalla clinica per prendersi l’applauso del pubblico. La squadra che sta seguendo il parto della Duchessa di Cambridge è diviso tra staff della clinica e staff personale della regina. Naturalmente tutti hanno una grande responsabilità ed è giusto che siano diversi professionisti ad occuparsi del parto della moglie del Principe William. Kate è entrata in clinica di mattina molto presto, esattamente come le scorse volte e secondo i piani è entrata intorno alle 4/5 del mattino. Per lei prima del parto sedute di yoga, respirazione e meditazione trascendentale. Oltre ai regali dei figli e della Regina, Kate ha anche portato un CD di musica rilassante per aiutarla durante il travaglio. Queste le primissime notizie trapelate al momento ma vi terremo aggiornati durante il corso dell’importantissima giornata.

