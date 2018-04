L'ALTRA SPORCA ULTIMA META/ Su La7 il film con Adam Sandler (oggi, 23 aprile 2018)

L'altra sporca ultima meta, il film in onda su La7 oggi, lunedì 23 aprile 2018. Nel cast: Burt Reynolds e Michael Conrad, alla regia Peter Segal. La trama del film nel dettaglio.

23 aprile 2018 Cinzia Costa

il film comico in seconda serata su La7

NEL CAST BURT REYNOLDS

L'altra sporca ultima meta, il film in onda su La7 oggi, lunedì 23 apriel 2018 alle ore 23.30. Una pellicola comica e sportiva che è stata affidata alla regia di Peter Segal, si tratta di una vera e propria perla del cinema americano, diventato in breve tempo un film cult del genere comico. Il titolo e la trama riprende a grandi linee Quella sporca ultima meta, pellicola degli anni 70 che riscosse un successo altrettanto strepitoso, grazie alle interpretazioni di Burt Reynolds e Michael Conrad. Gran parte del cast de L'altra sporca ultima meta, vide protagonisti moltissimi giocatori di football. Tra i protagonisti principali della pellicola troviamo invece attori del calibro di Adam Sandler, Burt Reynolds (già protagonista del film degli anni 70 da cui L'altra sporca ultima meta è stato tratto), Chris Rock, Nelly, Goldberg e Terry Crews. Tra i produttori appare anche Adam Sandler, che nel film interpreta il personaggio principale di Paul Crewe. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L'ALTRA SPORCA ULTIMA META, LA TRAMA DEL FILM COMICO

La carriera di Paul, giocatore di football professionista, sembra ormai finita per sempre. Dopo essere stato catapultato al centro di uno scandalo di match truccati, l'uomo finisce per litigare bruscamente con la sua fidanzata per poi ubriacarsi e distruggere completamente l'automobile su cui viaggiava. Paul viene tratto in arresto per guida in stato d'ebrezza e dovrà scontare un pena detentiva di tre anni. La sua fama di stella del football lo precede e così il direttore della struttura detentiva decide di affidargli la squadra di football del penitenziario, per allenarla al meglio e prepararla al prossimo match. Indeciso sul da farsi, Paul accetta la sfida, rendendosi subito conto di quanto sia in realtà complesso riuscire a metter su una squadra in grado di affrontare al meglio il team dei secondini. Riuscirà Paul a portare a termine l'ardua impresa?

