LA MASCHERA DI FERRO/ Su TV8 il film con Leonardo Di Caprio (oggi, 23 aprile 2018)

La maschera di ferro, il film in onda su Tv8 oggi, lunedì 23 aprile 2018. Nel cast: Leonardo DiCaprio, Gabriel Byrne, Jeremy Irons e John Malkovich, alla regia Randall Wallace. Il dettaglio.

La maschera di ferro, il film in onda su Tv8 oggi, lunedì 23 aprile 2018 alle ore 21.30. Una pellicola storica e d'avventura che vede nel suo cast grandi nomi della cinematografia internazionale come Leonardo DiCaprio, Gabriel Byrne, Jeremy Irons, John Malkovich, Gérard Depardieu e Anne Parillaud. La pellicola è stata diretta da Randall Wallace nel 1998. Quest'ultimo è un regista e sceneggiatore americano che ha collaborato con grandi nomi del cinema statunitense come Mel Gibson, Ben Affleck ed Alec Baldwin. Con la sua regia ha contribuito al successo di grandi colossal come Bravehearth - Cuore impavido, Peal Harbour e We Were Soldiers - Fino all'ultimo uomo. La trama de La maschera di ferra è stata interamente tratta da una nota opera romanzata da Dumas nell'800 che rientra nella trilogia di romanzi iniziata con I tre moschettieri. Con una produzione franco americana, la sceneggiatura del film è stata ideata dallo stesso regista Randal Wallace. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

Luigi XIV, sovrano francese dispotico e arrogante, porta avanti imperterrito la sua politica espansionistica. Mentre il popolo versa in situazioni critiche e drammatiche, un uomo di cui non si conosce la vera identità, vive segregato all'interno di un castello con al volto una singolare maschera di ferro. Nel frattempo i tre valorosi moschettieri al servizio di Luigi XIV hanno deciso di dire addio alla loro vecchia vita, mentre il figlio di uno dei tre (Athos) mostra chiari segni di insofferenza verso il sovrano francese. Quest'ultimo, per vendicarsi dell'affronto subito, fa in modo che il giovane Raoul muoia in battaglia, generando l'ira funesta di Athos che cerca di uccidere Luigi. Ad impedirglielo è D'Artagnan, accorso giusto in tempo per fermarlo. Intanto Aramis cerca di escogitare un piano per sbarazzarsi una volta e per tutte del sovrano. Il suo piano prevede la liberazione di Filippo, (l'uomo detenuto nelle segrete di un castello con una maschera di ferro sul volto), fratello gemello di Luigi XIV.

