LA VITA IN DIRETTA/ Anticipazioni e ospiti 23 aprile: in studio la cantante Syria

23 aprile 2018 Redazione

Francesca Fialdini e Marco Liorni

Oggi pomeriggio, lunedì 23 aprile 2018, alle 15.15 su Rai 1 inizia una nuova settimana con La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini. Il programma ha chiuso la settimana scorsa - con la puntata di venerdì 20 aprile - con 1.128.000 spettatori pari al 10.7% di share nella prime e 1.444.000 telespettatori con il 15.1% di share nella seconda. Come sempre, anche la puntata di oggi si aprirà con “Il caffè delle donne” di Francesca Fialdini. Tra gli ospiti ci sarà la cantante Syria, che si esibirà nello studio di Rai 1. In studio si parlerà anche della nascita del terzogenito di William e Kate Middleton: come si chiamara il royal baby? Qual è il nome più quotato? Inoltre ggi è la giornata internazionale del libro.

Il futuro di Marco Liorni

Continuano a circolare numerose voci sul futuro di Marco Liorni per la prossima stagione televisiva: conduttore dell’Eredità, conduttore del Sabato italiano… Due mesi fa il conduttore di La Vita in Direta eta stato dato per certo alla conduzione di Reazione a catena, il game show preserale estivo di Rai 1. Ma nelle ultime ore,TvBlog, ha segnalato il nome di Gabriele Corsi del Trio Medusa come possibile sostituto di Amadeus, che tra aprile e maggio condurrà il nuovo varietà “Ora o mai più”. Come riporta Tv Zoom, in Rai 1 è in atto un ballottaggio tra i due conduttori e che non abbiano ancora deciso su chi puntare. Per Marco Liorni, dopo anni a La Vita in Diretta, sarebbe l’occasione per “alleggerire” il tiro e affrontare per la prima volta un game show, mentre Corsi è molto navigato su questo tipo di format dopo la lunga palestra a Discovery.

