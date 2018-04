LUIGI FAVOLOSO/ Il richiamo a Danilo Aquino e i suoi punti di forza nella Casa (Grande Fratello 2018)

Luigi Favoloso

Il Grande Fratello 2018 ha permesso a Luigi Favoloso di trovare una propria dimensione all'interno della Casa. Il fidanzato di Nina Moric ha dovuto tuttavia mettere i paletti fin dalla prima notte nel reality: vietato parlare della modella e del loro rapporto. Per questo, dopo aver risposto alle domande dei gieffini curiosi, ha preferito mettere dei paletti. Immediata la sua amicizia con Danilo Aquino e Baye Dame, così come con Veronica Satti e Filippo Contri. Sono forse le persone a cui Favoloso, fra una battuta e un gioco, è riuscito ad avvicinarsi di più nel corso della prima settimana. Eppure la conoscenza con Danilo potrebbe aver subito una battuta d'arresto in seguito al forte litigio fra il tecnico e Lucia Bramieri, stoppata tra l'altro dal coprifuoco del reality, che impedisce la visione notturna oltre le 2 di notte. Dopo essere rimasto in ascolto, Luigi ha voluto tirare le orecchie all'amico per via del comportamento aggressivo avuto durante la lite con la milanese e che di certo gli ha fatto perdere punti anche agli occhi dei telespettatori a casa. A Luigi il merito di aver esternato a Danilo il proprio pensiero: ha sbagliato nei toni e di grosso. Il napoletano del resto era già dovuto intervenire più volte per calmare l'animo dell'amico, in occasione dei numerosi scontri con Alberto Mezzetti. Un'impresa di certo non semplice, ma che sembra aver evitato delle risse un po' più fisiche.

LUIGI FAVOLOSO, I PUNTI DI FORZA

Il GF 2018 non ha visto Luigi Favoloso fra i più attivi della Casa, almeno in senso materiale. Poco attento a tutto ciò che riguarda le dinamiche del gioco che non comprendano scherzi e cibo, il concorrente ha già deciso di dedicare il proprio tempo ai rapporti con gli altri inquilini e a ben poche altre cose. Lo abbiamo visto forse più attivo durante la serata dei giochi a quiz, in cui ha rivestito i panni del presentatore improvvisato. Un ruolo che del resto gli piace spesso interpretare anche durante le gag dell'amico Simone Coccia Colaiuta. Sorridente con alcuni e saggio con altri, i punti di forza di Luigi sono molti dal punto di vista relazionale. È forse uno dei pochi ad aver già dimostrato di avere un equilibrio, ma sembra che il bel gruppo visibile nei primi giorni di reality abbia già vissuto delle fratture per via di attriti e litigi. In base al comportamento diplomatico mostrato finora, il fidanzato di Nina Moric prenderà facilmente le distanze con entrambe le fazioni e forse stringerà le fila con il più mite del gruppo, Matteo Gentili.

LE CHANCE DI VITTORIA

Luigi Favoloso è fra i più sfavoriti del GF 2018 alla vittoria finale, almeno per quanto riguarda i bookmakers. Le scommesse sono già avviate e la posizione ottenuta dal concorrente non è di certo rosea. Eurobet lo piazza a 33.00 punti, così come Sisal, posto leggermente più alto rispetto ai due Superboni, ma che lo mettono allo stesso livello di Lucia Bramieri. In base al comportamento manifestato in Casa, è difficile che Luigi improvvisamente riesca a mostrare una personalità da leader sufficiente per fargli scalare la classifica in tempo record. Dato che il suo punto di forza sembra essere la diplomazia, dovrebbe cercare di assumere un ruolo chiave proprio in occasione degli scontri fra gli altri gieffini. Il materiale non manca di certo, visti i focolai scoppiati solo nelle ultime ore. Le alleanze maschili sono piuttosto forti, ma quelle femminili difettano ancora in qualche punto. Luigi ha intrecciato un bel rapporto scherzoso con Veronica Satti, ma non si tratta di certo della concorrente più in vista della Casa. Una strategia vincente potrebbe invece prevedere una conoscenza approfondita da Alessia Prete, ma sembra che il gieffino per ora sia più attento a tenersi lontano da possibili gossip romantici.

