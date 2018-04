La mamma di Biondo VS Heather Parisi/ Serale di Amici: “Sono basita, chieda scusa a mio figlio!”

La mamma di Biondo VS Heather Parisi, dopo la terza puntata del serale di Amici 2018: “Sono basita, chieda scusa a mio figlio!”, parole forti, la ballerina replicherà?

23 aprile 2018 Valentina Gambino

La mamma di Biondo è scesa in campo in favore del figlio. La donna, dopo aver visto il nuovo scontro serale durante la terza puntata di Amici, ha pubblicamente preso le difese del rapper, puntando il dito contro Heather Parisi, rea di averlo rimproverato esprimendo il suo punto di vista sull'uso dell'autotune per l'intera esibizione. Ed infatti, proprio questo strumento in musica, viene utilizzato per aggiustare sfumature e perfezionare alcune cose nelle melodie. Di certo, non viene utilizzato per una intera canzone. Per la ballerina americana, fare uso di quello strumento dall'inizio alla fine, voleva semplicemente dire: "Stono per tutto il pezzo tanto l'autotune mi salverà". Così come riporta l’HuffintonPost, la parente stretta di Biondo come una perfetta mamma chioccia, ha voluto dire la sua: “Innanzitutto le esprimo piena solidarietà riguardo la disgustosa aggressione verbale ricevuta da sua figlia. Sono rimasta, però, basita quando ho assistito al linciaggio mediatico a cui lei ha sottoposto mio figlio Simone, in arte Biondo, durante la trasmissione di Amici 17 di sabato 21 aprile. Sì, sono rimasta sconcertata quando ho visto che ha adottato con mio figlio lo stesso metodo cruento da lei stigmatizzato quando a subirlo è stata sua figlia”.

Parole forti quelle usate dalla mamma di Biondo in difesa del figlio. “Linciaggio mediatico”, “sconcertata”, “cruento”. Il post sfogo della donna prosegue: “L’aspetto più deplorevole nel suo comportamento è che lei abbia approfittato della posizione privilegiata di donna di spettacolo, nonché giudice della trasmissione, per esercitare in modo crudele e immotivato quell’attacco ad un ragazzo di 19 anni. Benché lei non abbia dimostrato che l’aggressione nei confronti di sua figlia abbia avuto in Simone l’esecutore materiale o il mandante morale, lo ha rimproverato aspramente come se ne fosse responsabile, senza consentirgli una replica. Associando così, di fatto, l’immagine di mio figlio ad un reato di cyberbullismo”. Anche in questo caso, le parole usate sono assolutamente fuori contesto. “Aggressione”, “esecutore materiale”, “mandante morale”? Sembrano quasi parole usate da un avvocato che sta difendendo un reato di grosse proporzioni. Qui invece, si parla di una giudice esterna chiamata a giudicare l’esibizione di un ragazzo che sogna la musica ma che - oggettivamente – STONA spesso e volentieri. Poi la stoccata finale: “Mi aspetto che prevalga in lei il sentimento di madre che la porti ad attuare un concreto gesto di riconciliazione nei confronti di Simone, con il quale tengo a ricordarle io non ho possibilità di contatti da quasi un mese”. Per riassumere, la mamma di Biondo ha chiesto ad Heather Parisi di scusarsi con suo figlio. A voi i commenti finali…

