Lorenzo Riccardi/ Uomini e Donne: arriva il secondo bacio con Sara. Ma la tronista è arrabbiata...

Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne: tra il corteggiatore e Sara Affi Fella scatta il secondo bacio, ma la tronista è arrabbiata per gli atteggiamenti fuori dallo studio del ragazzo.

23 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Lorenzo Riccardi

Come ogni lunedì, anche oggi tornano su Canale 5 i protagonisti del trono classico di Uomini e Donne. Si parte da Sara Affi Fella e i suoi du corteggiatori Lorenzo Riccardo e Luigi Mastroianni. Come riporta Newsued.com, si comincia con l’esterna di Sara e Lorenzo, organizzata dalla tronista. Nella camera d’albergo Lorenzo trova le telecamere e un biglietto della ragazza: “Raggiungimi in terrazza”. In terrazza trova Sara con una torta di compleanno in mano: “Sei presuntuoso, sei arrogante, sei uno stron*o, ma mi piaci anche per quello”, dice la tronista, come antica Newsued.com. I due si accomodano su un divenente e iniziano a chiacchierare. Sara gli chiede se è ancora deciso a dirle “no” se fosse lui la scelta, ma Lorenzo ammette di non esserne così sicuro. “Secondo me tu hai paura di rischiare, perché sai che con Luigi vai sul sicuro. Devi decidere tu se vuoi la scelta facile oppure vuoi rischiare”, dice Riccardi. Sara risponde che la sua scelta sarà dettata dal cuore e Lorenzo coglie la palla al balzo: “E allora perché io e te siamo ancora qui dentro?”. E scatta il tanto atteso secondo bacio.

Discussioni in studio dopo il bacio

Ma in studio, Sara Affi Fella non appare molto contenta: “Dopo averti organizzato l’esterna il giorno del tuo compleanno, sono tornata a casa e ci ho pensato. Tu in esterna mi hai detto: “non so ancora se sono un sì”, però mi dici che sei pazzo di me. Tu predichi bene e razzoli male, capisci che come discorso non fila. Poi, ti vedo bazzicare sempre negli stessi salotti, sempre con personaggi famosi e quindi penso che tu esageri con le parole e che in realtà tu non sia così tanto interessato”, ha detto la tronista. Il corteggiatore risponde se il problema è la tanto discussa foto con Fabrizio Corona, ma Sara dice di no: “Ti ho detto che questo tuo lato esuberante mi da fastidio, ma ciò nonostante sono 5 mesi che ti comporti così”. Lorenzo non capisce il discorso di Sara e interviene Maria De Filippi per chiarire le cose: “Guarda Lorenzo, Sara ha semplicemente paura che tu prima in esterna le dici di essere pazzo di lei e poi invece affermi di volerle dire di “no”. Ha paura che tu stia cercando di farti scegliere, per poi dirle di no e preferire il trono”, riporta NewsUeD.com. Lorenzo risponde che dopo 5 mesi è ovvio che dirò di sì, ma che comunque il trono è una gran bella opportunità. Sara appare molto innervosita dalle parole del suo corteggiatore che inizia anche una discussione con il suo rivale sulle loro conoscenze, facendo riferimento a Sissi.

© Riproduzione Riservata.