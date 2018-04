Lucia Bramieri/ Dalla lite con Danilo Aquino alla minaccia di ritiro (Grande Fratello 2018)

Lucia Bramieri, la donna si è rivelata personaggio scomodo. Sarà già in nomination e avrà vita breve all'interno della casa più famosa della televisione? (Grande Fratello 2018)

Lucia Bramieri, Grande Fratello 2018

Lucia Bramieri ha acceso il fuoco al Grande Fratello 2018 fin dal suo ingresso. I trascorsi con Simone Coccia Colaiuta sono emersi subito e sembra che una certa sintonia fra i due ci siano ancora, anche se è stata la Casa a permettere alla milanese di entrare in contatto con il fidanzato della parlamentare Stefania Pezzopane. Nei pensieri della Bramieri di contro c'è solo il marito Cesare, scomparso in seguito ad una lunga malattia. Nella prima settimana di reality, Lucia ha infatti raccontato alcuni episodi alle concorrenti, fra cui gli ultimi giorni di vita del marito e la paura provata di fronte alla sua prima crisi epilettica. Non è stato possibile per la gieffina milanese trattenere le lacrime: un atteggiamento del tutto diverso rispetto all'animo infuocato che l'ha vista spesso protagonista dei salotti televisivi. La Bramieri sembra aver trovato la propria dimensione nella Casa anche grazie a questa forte apertura nei confronti delle altre concorrenti, a cui non manca di dispensare consigli. Come per la recente lite fra Patrizia Bonetti e Baye Dame, dovuto ad un nuovo commento del senegalese verso la gieffina attenta alla moda. Lucia in questo caso ha spinto Patrizia a dosare bene le parole ed a non infiammarsi subito, un consiglio che lei stessa in più occasioni ed all'esterno della Casa, non ha seguito in tutto e per tutto.

POCO SPAZIO PER PENSARE...

Il Grande Fratello 2018 non corrisponde all'esigenza di Lucia Bramieri di cercare un posto isolato in cui riflettere. La concorrente milanese ha lamentato spesso nella prima settimana di reality di non poter avere uno spazio tutto suo in cui dedicarsi ai propri pensieri. Un controsenso se si pensa all'esposizione mediatica che regala il programma. L'ostacolo più grande per la Bramieri per adesso non è tanto la solitudine, quanto l'accessiva differenza d'età rispetto agli altri concorrenti. Lontana dall'essere la mamma di turno, ha cercato di creare un certo equilibrio con gli altri partecipanti. Non è di certo la prima a cercare Simone Coccia Colaiuta, tra l'altro, ma sembra che il gieffino approfitti spesso di situazioni particolari per avvicinarsi alla donna. La Bramieri è decisa invece a vivere questa esperienza in modo diverso ed anche se si è augurata, prima di entrare nella Casa, di poter riprendere le redini della sua vita amorosa, non sembra aver trovato pane per i suoi denti. I punti di forza della Bramieri potrebbero essere molti, a partire dal desiderio di voler vivere il reality in tutta tranquillità. Purtroppo appare spesso come un pesce fuor d'acqua e lontana dalle alleanze che si sono create fino ad ora.

AVRÀ VITA BREVE NELLA CASA?

Lucia Bramieri potrebbe avere vita breve al Grande Fratello 2018. La concorrente è fin troppo distante dagli altri concorrenti e questo potrebbe renderla presto un nome da sacrificare nelle prossime nomination. Le amicizie che si stanno creando sia fra gli uomini che le donne la vedono distante da qualsiasi tipo di gruppo e sotto gruppo. E questo nonostante Lucia cerchi spesso di poter rientrare nella cerchia. Forse sciogliersi un po' e cercare di annullare le differenze d'età potrebbe esserle utile per rimanere all'interno della Casa, così sfoderare parte del suo carattere fumantino. Da un certo punto di vista i propositi della Bramieri si sono accordati con il comportamento tenuto nella Casa: la concorrente aveva già anticipato che avrebbe mostrato lati diversi della sua personalità. Sembra però che non riesca a convincere il pubblico da casa e i bookmakers, che la quotano a 33.00 punti. Sia la Sisal che Eurobet l'hanno confinata quasi alla fine della classifica, dove precede solo i due concorrenti che questa settimana si sottoporranno al televoto.

© Riproduzione Riservata.