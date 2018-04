Lucia Orlando/ Avrà un ruolo di protagonista nella casa? (Grande Fratello 2018)

Lucia Orlando, tra attriti con Patrizia Bonetti e Mariana Falace e alleanze è passata una prima settimana interessante. Avrà un ruolo da protagonista nella casa? (Grande Fratello 2018)

Lucia Orlando, Grande Fratello 2018

Lucia Orlando ha saputo farsi conoscere fin dal suo ingresso al Grande Fratello 2018. La romana che adora la tuta e che preferisce tenersi lontana dai tacchi a spillo ha stretto diverse alleanze all'interno della Casa, sia per quanto riguarda le concorrenti donna sia per quanto riguarda i gieffini uomini. Lucia sembra tuttavia aver già trovato alcuni partecipanti da cui tenersi alla larga: Patrizia Bonetti e Mariana Falace. Con la prima c'è stato qualche attrito a poche ore di distanza dall'inizio del reality, per via della clip che ha messo in luce l'animo viziato della rivale. Patrizia oltretutto è veloce nel parlare, ama gesticolare in modo eclatante, tutti fattori che non si sposano con la flemma di Lucia. Mariana invece è fredda, a detta della romana, che non sapendo come inquadrarla preferisce starle alla lontana. La Orlando di contro ha trovato subito una forte sintonia con Baye Dame e con Veronica Satti, quest'ultima con grande sorpresa della diretta interessata. A prima vista infatti Lucia non aveva avuto una bella impressione della figlia di Bobby Solo, salvo poi ricredersi del tutto nel giro di poche ore. Uno degli aspetti caratteriali della concorrente che intanto sono emersi grazie ad uno scontro con Alberto Mezzetti, è che di certo la gieffina non teme il faccia a faccia con nessuno. Anche se preferisce non agire di pancia, ha approfittato della prima occasione per ricordare a Tarzan come ci si comporta con una ragazza: non si fanno appunti su kg in più e sul fisico.

SCATTA IL TOTOCOPPIE...

Al Grande Fratello 2018 abbiamo visto per ora Lucia Orlando non esporsi più di tanti, se non in tarda notte. Il totocoppie promosso dall'amica Veronica Satti le permette di fare risate senza fine, ma sembra proprio che non riesca ad allontanarsi troppo dai divani e dalle poltrone. Nel giro di pochi giorni questo potrebbe diventare un vero problema per la concorrente, soprattutto quando gli altri inquilini della Casa inizieranno a notare la sua scarsa partecipazione nelle dinamiche di gruppo. Forse il distacco emotivo che vede in Mariana Falace la riguarda più di quanto creda. I bookmakers per ora sembrano non contare troppo su una sua eventuale vittoria, dato che la quota per Eurobet è di 26 e leggermente più alta per Sisal, che le ha assegnato 20 punti. Troppo poco se si considera che si trova allo stesso punto della classifica di concorrenti come Alberto Mezzetti, di certo sfavoriti rispetto a molti altri. Creare alleanze femminili per Lucia potrebbe rappresentare invece un punto di svolta, soprattutto se riuscisse a spingersi verso Alessia Prete e accorciasse invece il cordone che la tiene legata a Baye Dame.

LE DIFFICOLTÀ DELLA CONVIVENZA

Il Grande Fratello 2018 potrebbe presto regalarci un nuovo scontro fra Lucia Orlando ed altri inquilini della Casa. Per la romana per certi versi è una sofferenza dover convivere a stretto contatto con le donne e non poter godere appieno della presenza dei concorrenti uomini. Questo particolare l'ha spinta in questa prima settimana di reality a provare una forte noia e insofferenza nei confronti delle coinquiline, motivo per cui ha atteso sempre con forte entusiasmo il suono della sirena. I rapporti con Patrizia Bonetti e Mariana Falace non sono di certo migliorati e presto potrebbe sollevare le ire della prima. La blonde della situazione entrerà difficilmente in scontro aperto con qualcuno della Casa, mentre Patrizia promette fuoco e fiamme pur di farsi rispettare dagli altri. E sembra proprio che fra le tre non ci sia possibilità di incontro: lo dimostrano i tanti pettegolezzi fatti da Lucia con Baye e motivo che potrebbe presto incendiare gli anim degli altri inquilini.

