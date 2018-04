Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne: il corteggiatore non si presenta in esterna

Luigi Mastroianni a Uomini e Donne: il corteggiatore non si presenta in esterna con la tronista Sara Affi Fella. Discussioni in studio con il rivale Lorenzo Riccardi.

23 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Luigi Mastroianni

La puntata di oggi, lunedì 23 aprile, del trono classico di Uomini e Donne inizia con Sara Affi Fella. Come anticipa NewsUeD.com, viene mandato in onda un rwm in cui la redazione comunica a Sara che Luigi Mastroianni non vuole fare l’esterna. La tronista appare delusa: “Ma che senso ha? Due sono i motivi per cui non è venuto in esterna: o a paura di non essere la scelta, o è finto”, dice la ragazza alla redazione. Luigi entra in studio, visibilmente di cattivo umore: “Allora io non sono né ca*asotto, né finto. Anzi se pensi che sia finto dopo 5 mesi che sto qua non hai capito proprio niente di me”, risponde il corteggiatore siciliano alle ipotesi di Sara, come rivela NewsUeD.com. La tronista però vuole capire perché non si è presentato in esterna: “Per me non ha senso venire in esterna dal momento che tu, nell’ultima esterna con Lorenzo, facendogli ascoltare quella canzone, gli hai praticamente urlato una mezza dichiarazione d’amore. In esterna con me, hai fatto intendere che la scelta sarà lui, dicendo che tu sceglierai col cuore e che preferisci rischiare”.

Luigi è stufo

Sara Affi Fella non condivide le parole del corteggiatore, che secondo lei si lascia influenzare dal web. Immancabile l’intervento di Lorenzo Riccardi che cerca di portare acqua al suo mulino, dicendo che lui non è mai andato via perché Sara gli piace davvero. Sara si lamenta che i suoi corteggiatori non la aiutano a fare la scelta: “Io non so chi scegliere e se buttarmi a destra e sinistra, perché uno non si presenta in esterna, l’altro predica bene ma razzola male”, esplode la ragazza a un certo punto, come anticipa NewsUeD.com. Anche Gianni Sperti interviene chiedendo a Luigi se è ancora interessato a Sara e lui ammette di essere “stufo” della situazione. Nel corso della puntata Luigi discute anche con Lorenzo che è andato a casa di Fabrizio Corona, e che gli ha fatto la predica per alcuni suoi video in discoteca: “Io penso che Sara sia più contenta della mia amicizia con Corona che della tua con Sissi”, risponde Riccardi. Luigi sbotta: “Hai rotto con questa storia che hai montato tu, e hai ingigantito tu”.

© Riproduzione Riservata.