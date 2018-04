MARIANA FALACE/ Le tensioni con Lucia Orlando e il consiglio di Filippo Contri (Grande Fratello 2018)

Il Grande Fratello 2018 non ha sorriso a Mariana Falace fin dal suo ingresso nella Casa. Tensioni con Lucia Orlando. Filippo Contri vorrebbe che fosse più leggera

Mariana Falace

Il Grande Fratello 2018 non ha sorriso a Mariana Falace fin dal suo ingresso nella Casa. La napoletana ha avuto già da ridire con almeno due concorrenti maschi e si prepara a nuovi scontri. Il suo carattere freddo e permaloso è già emerso nei primi giorni di reality e la burrasca non ha ancora lasciato spazio del tutto al cielo sereno. Mariana ha infatti avuto modo di chiarire con Danilo Aquino per via di un presunto interesse nei suoi confronti, particolare che la diretta interessata ha voluto smentire senza sosta, nonostante le convinzioni del tecnico romano. Un'analisi della situazione che ha trovato comunque d'accordo anche Baye Dame e Angelo Sanzio: anche ai loro occhi Mariana prova un evidente interesse nei confronti di Danilo, che di contro ha già messo i paletti nei confronti della ragazza. E forse è anche per questo che la concorrente ha avuto un piccolo screzio con Filippo Contri negli ultimi giorni: il suo comportamento non è piaciuto all'atleta, che senza mezzi termini l'ha mandata a quel paese. Tutto risolto nelle ore successive con tanto di dialoghi durati ore, ma sufficienti forse per far intuire a Filippo che Mariana è da prendere con le pinze.

MARIANA FALACE, LE TENSIONI CON LUCIA ORLANDO

Il carattere fragile di Mariana Falace si sposa male con le dinamiche del GF 2018. Soprattutto se si considera l'andamento generale degli umori nella Casa, che si alternano fra sorrisi e scazzottate sfiorate. Per ora la concorrente sembra concentrata nello sfatare il mito che la vede fin troppo algida. Un'analisi fatta da Valerio Logrieco nelle prime notti di reality e da cui Mariana ha voluto subito prendere le distanze. Purtroppo la forzatura è evidente, tanto che la concorrente si è diretta in una strada opposta e comunque poco vincente. Il suo desiderio di chiarire ogni minimo sguardo o presunto attrito con gli altri gieffini la mettono in una posizione di svantaggio rispetto agli altri concorrenti, soprattutto nel caso in cui dovesse essere coinvolta nei futuri scontri. Suo il merito di non lanciarsi in pregiudizi inutili: lo ha dimostrato con Veronica Satti, preferendo non etichettarla prima di capire di trovarla adorabile. Lo scoglio più grande per lei è rappresentato tuttavia da Lucia Orlando, con cui si sono già create delle tensioni e che di conseguenza la mettono sotto una cattiva luce anche agli occhi dell'amico della romana, Baye Dame, e del suo flirt in corso, Filippo Contri.

MARIANA FALACE, IL CONSIGLIO DI FILIPPO CONTRI

Mariana Falace dovrebbe fare tesoro del consiglio di un altro concorrente del GF 2018. In occasione del primo attrito che l'ha vista protagonista a tutti gli effetti, la ragazza ha infatti scoperto che Filippo Contri la vorrebbe più leggera. Una questione di maturità a detta del gieffino atletico e che rappresenta forse una carta vincente per Mariana e per il suo percorso nella Casa. Il suo desiderio di chiarire ad ogni costo qualsiasi tensione piccola o grande che si crea con gli altri concorrenti potrebbe presto avere conseguenze negative. Il sorriso è di certo ciò che le manca, così come la voglia di buttarsi di più all'interno dei giochi e degli scherzi. La sua costante tristezza è dovuta ad una situazione sentimentale complicata che vive all'esterno, ha rivelato a Danilo Aquino, ma che farebbe bene a lasciarsi alle spalle il prima possibile. Dopo tutto si trova nel programma per giocare e non solo per riflettere sulla propria vita amorosa.

© Riproduzione Riservata.