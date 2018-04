MESSAGGI HOT DI SIMONE COCCIA A LUCIA BRAMIERI: COSA LE HA SCRITTO?/ La D'Urso legge tutto al Grande Fratello

Barbara D'Urso è in possesso dei messaggini hot che Simone Coccia avrebbe inviato a Lucia Bramieri: tutta la verità questa sera nella diretta del Grande Fratello 2018.

23 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Simone Coccia, concorrente del GF 2018

Se fino a oggi hanno minimizzato sulla loro misteriosa amicizia, ridimensionando l'entità dei messaggini hot che si sarebbero scambiati tempo fa nel corso di una chat notturna, Simone Coccia Colaiuta e Lucia Bramieri questa sera non potranno più sfuggire alla verità sui loro chiacchieratissimi trascorsi. Come già ampiamente annunciato da Barbara D'Urso, la misteriosa chat intercorsa fra i due protagonisti del Grande Fratello 2018 è già in suo possesso, sapientemente sigillata in una preziosissima busta gialla; di conseguenza, questa sera i due gieffini verranno chiamati a rispondere di quei botta e risposta piuttosto piccanti, e dovranno confrontarsi con una misteriosa verità che potrebbe svelare un passato probabilmente differente da quello fino a oggi entrambi hanno raccontato. "E’ nato tutto con un’amicizia virtuale su Facebook - si era affrettata a rispondere Lucia Bramieri nel corso della diretta del GF 2018 - Mai però avrei pensato che lui mi avrebbe mandato dei messaggini durante la notte, un po’ fuori da quello che era il comune chiacchierare". Quali altre sorprese riserverà Barbara D'Urso al suo pubblico questa sera?

FLORIANA SECONDI INCASTRA SIMONE COCCIA: "HA UNA BRUTTA ABITUDINE..."

A un passo dalla seconda puntata del Grande Fratello 2018, tutti i fan del noto reality continuano a chiedersi quale sia il contenuto dei misteriosi messaggi hot che Simone Coccia avrebbe inviato, qualche tempo fa, a Lucia Bramieri. Lei, rispondendo alle domande della conduttrice, ha cercato di svelare l'arcano senza entrare troppo nei dettagli, ma a far luce su tutta la questione, nelle ultime ore, potrebbe essere stata l'ex gieffina Floriana Secondi, che nel salotto di Domenica Live ieri sera ha tuonato contro il fidanzato di Stefania Pezzopane: "Ha anche la brutta abitudine di inviare foto molto hard senza che nessuno le chieda. Tutta Roma lo conosce per quello che è", ha rivelato infatti l'ospite di Barbara D'Urso, portando inoltre alla luce una pregressa conoscenza con il noto spogliarellista: "L’ho aiutato e mantenuto per un anno e mezzo anche ospitandolo in casa mia, vitto e alloggio (...) Non è mai stato uno spogliarellista, racconta troppe fandonie però non me la sento di dire la verità. Ho rispetto di Stefania Pezzopane. Si è fatto lo stesso tatuaggio mio di nascosto". Quale sarà il vero contenuto della misteriosa chat che raccoglie i messaggi fra Simone Cioccia e Lucina Bramieri?

