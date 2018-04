MYSTIC RIVER/ Su Iris il film con Sean Penn e Tim Robbins (oggi, 23 aprile 2018)

CLINT EASTWOOD ALLA REGIA

Mystic River, il film in onda su Iris oggi, lunedì 23 aprile 2018 alle ore 23,30. Una pellicola drammatica e thriller che è stata prodotta nel 2003 con la regia di Clint Eastwood mentre gli attori principali presento nel cast sono Sean Penn, Tim Robbins, Marcia Gay Harden e Kevin Bacon. La trama si ispira al romanzo noir dello scrittore statunitense Dennis Lehane intitolato "La morte non dimentica". Sean Penn ha vinto il "Premio Oscar", il "Premio BAFTA" e il "Golden Globe" come "migliore attore protagonita". I tre premi vanno anche all'attore Tim Robbins per la categoria "miglior attore non protagonista". A Clint Eastwood, in qualità di regista, va invece il prestigioso "Golden Coach" al "Festival cinematografico di Cannes". Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MYSTIC RIVER, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Tre ragazzini vengono rimproverati per aver imbrattato il manto stradale appena asfaltato. Due di loro, Sean e Jimmy, vedono il loro compagno Dave salire sull'auto dell'uomo e di lui per qualche giorno non si sa più niente. Venticinque anni dopo, viene assassinata la figlia giovanissima di Jimmy e le indagini vengono affidate a Sean che nel frattempo è diventato un bravo poliziotto. Arriva anche Dave per stare accanto al suo vecchio amico e i tre si ritrovano insieme dopo tanti anni. La notte dell'omicidio Dave torna a casa con una ferita e sporco di sangue e racconta alla moglie Celeste di essere stato aggredito in un parcheggio. Sull'assassino di Katie non ci sono indizi, ad un certo punto si viene a sapere che, poco prima di morire, la ragazza stava per scappare a Las Vegas con Brendan, un ragazzo orfano il cui padre si chiamava Ray Harris. Brendan, che ha un fratello sordomuto, non è mai piaciuto a Jimmy, interrogato in merito all'omicidio, Brendan viene ritenuto innocente. Celeste cerca su tutti i giornali un articolo che potesse confermare la versione del marito, anche se ormai sospetta che sia proprio lui l'autore dell'omicidio. Ad avvalorare la sua tesi sono le diverse versioni che racconta il marito per giustificare le ferite alla mano e all'addome. Presto si scopre che nel portabagagli della macchina di Dave ci sono macchie di sangue che non corrispondono al suo gruppo sanguigno. Sean sospetta di Brendan, il sergente Powers invece pensa che il colpevole sia Dave. Celeste nota che il marito è sempre più taciturno e nervoso e decide di andare da Jimmy per raccontargli delle ferite di Dave e dei suoi timori. Sean e il sergente ascoltano la registrazione della telefonata arrivata in centrale la sera dell'omicidio, due ragazzi dicono di aver visto una macchina abbandonata e macchiata di sangue e dal tono della voce i due poliziotti intuiscono che i ragazzi sono coinvolti nell'omicidio di Katie. Nel frattempo Jimmy e alcuni suoi amici fanno bere Dave fino a farlo completamente ubriacare, poi lo trascinano sopra un burrone e cominciano a parlare di Kate, quando Jimmy chiede a Dave se avesse ucciso lui sua figlia, questi finalmente si lascia andare e racconta come sono andate le cose quella maledetta sera. Dave riferisce che proprio quella sera ha notato un'auto con a bordo un uomo che abusava di un ragazzino, la cosa gli aveva ricordato l'esperienza da lui vissuta da bambino, si avvicina alla macchina, fa scappare il ragazzino, prende a pugni lo stupratore fino ad ammazzarlo e nasconde l'auto in un posto isolato. Dave non sa se credere al racconto di Dave, gli fa confessare di essere l'assassino di Katie, poi gli spara e lo fa precipitare giù dal burrone. Intanto Brendan intuisce che ad uccidere la ragazza è stato suo fratello aiutato dall'amico, li affronta ma viene minacciato con la pistola; per fortuna arrivano Sean e il sergente Whitey che evitano il peggio. Il giorno dopo Celeste denuncia la scomparsa del marito, Sean va da Jimmy per dirgli che il caso è risolto, ad assassinare Katie sono stati il fratello di Brendan insieme ad un amico, i due sono stati arrestati ed hanno confessato l'omicidio. In realtà volevano soltanto spaventare la ragazza per divertirsi un po' ma poi, per evitare che Katie raccontasse la loro bravata, la uccidono. Jimmy è disperato e si sente responsabile della morte di Dave.

© Riproduzione Riservata.