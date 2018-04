Mariana e Danilo, lite furibonda al Grande Fratello 15/ Video: “Sei uno squallore di uomo, malato mentale!”

Mariana e Danilo, lite furibonda al Grande Fratello 15: video. “Sei uno squallore di uomo, malato mentale!”, attacca la modella napoletana. Il tecnico romano replica: “Sei falsa”

23 aprile 2018 Silvana Palazzo

Lite furibonda tra Mariana Falace e Danilo Aquino al Grande Fratello 15. Un equivoco ha provocato il duro scontro tra la modella napoletana e il tecnico romano, al punto tale che sono volate parole grosse. Secondo la bella partenopea il ragazzo ha frainteso il suo comportamento: non avrebbe alcuna attrazione particolare per lui, a differenza di quanto comunicato agli altri coinquilini. Mariana è parsa particolarmente infastidita dall'insistenza con cui Danilo ha sostenuto la sua tesi: lui le ha fatto notare di essere stata piuttosto affettuosa nei suoi riguardi. Lei però ha smentito: «Io non ti ho mai abbracciato Danilo, ci sono le telecamere a provarlo. Hai preso un abbaglio. Tu sei una persona calcolatrice e cattiva, il tempo mi darà ragione». Poi ha alzato ulteriormente i toni: «u mi stai infangando. Sei pazzo. Non devi più starmi vicino. Hai un problema mentale. Mi ero fatta una bella reputazione di te, ma la reputazione può cambiare».

Al Grande Fratello 15 è andato in scena un altro duro faccia a faccia: stavolta allo scontro Mariana e Danilo. «Sei falsa», le ha detto il giovane romano. «Ti sei preso una fissa, un grande abbaglio agli occhi. Io non ti ho mai abbracciato», ha dichiarato la modella napoletana. «Sì guarda, appena ti ho visto mi sono innamorato al primo impatto», la replica ironica di Danilo. «Mi stai infangando e pensi solo alle nomination!», ha ribattuto la bionda di Castellammare, sostenendo di non essersi invaghita di nessuno. Ma Danilo si difende: «Sei falsa, se non vuoi avere a che fare con me evitami come faccio io». La lite prosegue: «Può essere mai che mi piaccia uno come te, Danilo, ma ti sei visto? Sei uno squallore di uomo proprio». Gli altri ragazzi intercedono riuscendo a far capire a Danilo che ha frainteso il rapporto con Mariana. Il ragazzo, non del tutto convinto, ha deciso di siglare la tregua con la ragazza per chiudere la discussione. Clicca qui per il video della lite tra Mariana e Danilo.

