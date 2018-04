Matteo Gentili/ Dalla lite con Tarzan al bel rapporto con Marina (Grande Fratello 2018)

Matteo Gentili, dalla lite con Tarzan al bel rapporto con Mariana. Serve poco tempo per far venire fuori l'ex di Paola Di Benedetto nella casa di Canale 5. (Grande Fratello 2018)

Matteo Gentili è riuscito a stravolgere il pensiero degli altri concorrenti del Grande Fratello 2018 in poco tempo. Nei primi giorni il calciatore era stato inquadrato come assente e poco incline alle dinamiche di gruppo, tanto che spesso e volentieri Danilo Aquino ha ipotizzato che fosse un 'sempre dormiente'. E invece Matteo ha mostrato di avere carattere da vendere e di potersi trovare a proprio agio con tutti i gieffini, fatta eccezione con Alberto Mezzetti. Il Tarzan di Viterbo è riuscito infatti a scuotere l'animo dello sportivo a discapito delle aspettative degli altri concorrenti. In quanto mite, tranquillo e forse fin troppo pacifico, Matteo era l'ultima persona che gli altri inquilini si aspettavano di vedere furioso. Eppure Alberto è riuscito a scuotere l'animo del calciatore, facendo un piccolo riferimento al suo precedente rapporto con Paola Di Benedetto: a suo dire avrebbe dovuto approfittare delle telecamere per dipingere la ex nel peggior modo possibile. Matteo di contro si è scagliato contro Tarzan: un atteggiamento che gli ha permesso di ottenere punti invece agli occhi degli altri gieffini.

IL RAPPORTO CON MARIANA

Il Grande Fratello 2018 sta mostrando un lato di Matteo Gentili forse rimasto in ombra nei precedenti interventi televisivi. Mariana Falace ha infatti mostrato un forte apprezzamento nei confronti del calciatore, perché è riuscito a sfatare un suo piccolo pregiudizio nei suoi confronti. Agli occhi della napoletana sembrava infatti altezzoso e un po' snob, mentre ha scoperto con piacere che il ragazzo viaggia su binari del tutto opposti. Matteo di certo ha molti punti di forza, ma il suo mettersi in secondo piano potrebbe non permettergli di uscire dalla nebbia del reality. La sua personalità è apprezzabile, ma per ora si sposa molto poco con le dinamiche del programma e lo rendono fin troppo diverso, forse a volte isolato, rispetto agli altri gieffini. Potrebbe essere vincente in caso di scontro, ma le liti che ci sono state in questi ultimi giorni hanno dimostrato che il calciatore intende tenersi lontano da queste dinamiche. Lo ha dimostrato infatti nel corso dello scontro acceso fra Simone Coccia Colaiuta, con cui ha stretto un certo legame, e Baye Dame. Matteo ha detto qualche parola, ma ha preferito non gettarsi nella mischia. Un atteggiamento di certo coerente con la sua personalità, ma poco da leader. Una figura che sembra mancare a tutti gli effetti nella Casa.

SERVE UN CAMBIO DI MARCIA

Matteo Gentili dovrebbe fare quel passo in più per garantirsi una lunga permanenza al Grande Fratello 2018. Il calciatore infatti si trova per ora in bilico ed in mezzo a tanti fuochi e le possibilità che si scotti sono molto alte. L'impressione dei fan è che il suo carattere non sia in realtà emerso del tutto e che sia 'a lento rilascio'. Potremmo presto vedere un altro lato di Matteo, rimasto per ora inedito? Per ora possiamo contare sul fatto che al fianco di Simone Coccia Colaiuta cercherà di promuovere lo sport all'interno della Casa, spingendo i gieffini a fare il loro dovere per mantenersi in forma. Di certo un ruolo significativo nel programma, ma molto distante da quello che potrebbe fare e dare al resto del gruppo. Grazie alla sua tranquillità, Matteo potrebbe diventare con poca fatica un vero punto di riferimento per gli altri concorrenti, ma forse deve riuscire a mettere da parte una forte dose di timidezza prima di fare un salto di questa portata. Per ora il gradimento da parte dei bookmakers è evidente: 5.00 per Eurobet, Snai e Sisal e terzo nella classifica dei favoriti alla vittoria. Fatto fuori Danilo Aquino, il calciatore potrebbe salire al primo posto con facilità.

