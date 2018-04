Meghan Markle icona di stile/ I look, le borse e l'abito verde della futura moglie del Principe Harry

Meghan Markle icona di stile: tutti i look, le borse e l'abito verde, già sold out, della futura moglie del Principe Harry. Le donne di tutto il mondo pronte a copiarla.

Meghan Markle icona di stile. La futura moglie del Principe Harry è diventata la donna più invidiata del mondo, ma anche la più ammirata. Nonostante si stia adattando alle rigide regole di corte, l’attrice che ha detto addio alla sua carriera per vivere la sua storia d’amore con il Principe Harry, sta dettando anche le regole della moda. La Markle non sbaglia un colpo e tutti i suoi look sono assolutamente perfetti. Meghan cura tutto nei minimi dettagli, a cominciare dagli accessori. Uno su tutti è la borsa. Tutti i modelli che Meghan Markle ha indossato finora sono richiestissimi, in primis la borsa a tracolla di Strathberry che ha indossato durante una visita ufficiale a Edimburgo insieme al futuro marito e che ha fatto arrabbiare la Regina Elisabetta non essendo consentita dal rigiro cerimoniale di corte.Tra gli altri modelli che le donne del mondo hanno particolarmente apprezzato ci sono anche la midi tote, sempre firmata Strathberry borsetta in velluto Dynonisus di Gucci.

MEGHAN MARKLE E L’ABITO VERDE SOLD OUT

Esattamente come le borse, anche gli abiti che Meghan Markle sta indossando in questo periodo sono molto richiesti dalle donne che vogliono sentirsi principesse anche solo per un giorno. Quello che sta avendo più successo è sicuramente l’abito verde firmato Self Portrait che la futura sposa del Principe Harry ha indossato all’Australia House di Londra durante una cerimonia istituzionale e che sui siti di vendita on line è andato subito sold out. L’abito floreale di lunghezza media, plissettato e con delle piccole rouches è piaciuto davvero a tutte. Senza rinunciare al proprio stile e alla propria eleganza, dunque, Meghan Markle sta cercando di rispettare lo stile sobrio imposto dalla casa reale inglese. Finora ci è riuscita non sbagliando un colpo e rubando la scena alla cognata Kate Middleton, impegnata con la nascita del terzo Royal Baby.

