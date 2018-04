Michael J. Fox operato/ Intervento di chirurgia spinale: ecco come sta. Ma il morbo di Parkinson...

Michael J. Fox operato: l'attore ha subito un delicato intervento di chirurgia spinale. Ecco come sta il divo di Hollywood che da tempo combatte con il morbo di Parkinson.

23 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Delicato intervento di chirurgia spinale per Michael J. Fox. A comunicarlo è stato l’agente dell’attore, indimenticabile interprete della saga di Ritorno al futuro. Fortunatamente, tutto sarebbe andato per il meglio per l’attore 56enne che sarebbe ore alle prese con un lungo percorso di recupero. “Si sta riprendendo, sta molto meglio e non vede l'ora di tornare sui campi da golf, quest'estate”, ha fatto sapere il portavoce di Michael J. Fox che è stato costretto ad annullare improvvisamente tutti i suoi impegni come il Calgary Comic o Entertainment Expo in Canada a cui avrebbe dovuto partecipare a fine aprile, per curare il problema alla spina dorsale. Non si conoscono, tuttavia, le cause che avrebbero costretto l’attore a subire l’operazione chirurgica, ma a quanto pare, la causa non sarebbe riconducibile al morbo di Parkinson di cui soffre da tempo. Nonostante i problemi di salute, sembra che Michael J.Fox non abbia alcuna intenzione di ritirarsi dalle scene e che, superati i postumi dell’operazione, tornerà ai suoi impegni.

MICHAEL J. FOX E IL MORBO DI PARKINSON

Michael J. Fox, oggi 56enne, convive con il morbo di Parkinson sin da quando aveva 29 anni. Dopo lo choc iniziale, l’attore ha cercato di continuare a portare avanti la sua vita e la sua carriera trasformandosi in un testimonial per aiutare tutte le persone ad affrontare al meglio la malattia. Nonostante i problemi derivanti dal morbo di Parkinson, infatti, Michael J. Fox non ha perso il senso dell’ironia. “Rido quando immagino qualcuno che guarda dall'esterno tutto questo e pensa: 'Povero Michael, non riesce neanche a prendere il caffè'” – ha detto l’attore che ha poi lanciato un messaggio importante – “Siamo la risposta che stiamo cercando, abbiamo le risposte dentro di noi da qualche parte. È fondamentale un modo per convivere con la malattia prima che i sintomi si manifestino”. Dopo il morbo di Parkinson, un’altra dura battaglia da vincere per l’attore.

