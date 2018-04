Nathaly Caldonazzo dopo l’incidente/ Volto tumefatto e rabbia: “Inchiodata al letto con varie fratture…”

Nathaly Caldonazzo dopo l’incidente in motorino a Roma: Volto tumefatto e tanta rabbia per la showgirl costretta al riposo: “Inchiodata al letto con varie fratture…”.

23 aprile 2018 Valentina Gambino

Il messaggio di Nathaly Caldonazzo dopo l’incidente

Lunghi momenti di paura per Nathaly Caldonazzo. L'attrice ed ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha avuto un incidente nelle scorse giornate, destando la preoccupazione di estimatori e mondo dello spettacolo. Lo scorso 19 aprile la Caldonazzo ha avuto un infortunio tra le vie di Roma nel quartiere Prati mentre era in sella del suo motorino. Successivamente la showgirl è stata prontamente condotta al Policlinico Universitario Agostino Gemelli in codice giallo. Il suo scooter infatti, si è scontrato con una automobile e su Instagram, ha voluto condividere la sua rabbia. Apparsa con il volto tumefatto in ospedale, ha sollecitato la gente a godersi la vita di tutti i giorni senza dare peso alle piccolezze. La clip attualmente, non è più presente del suo profilo ma la bionda rimane comunque molto attiva su internet, aggiornando i fan sulle sue condizioni di salute.

“E ora mi trovo inchiodata in un letto con varie fratture e una rabbia dentro per chi mi ha fatto questo che non si può immaginare... – ha esordito Nathaly Caldonazzo nella sua clip condivisa su Instagram - Fuori c’è il sole ma io non posso uscire e come me tante altre persone perché in ospedale sembrava un bollettino di guerra era un viavai incredibile di ragazzi con codice rosso e li ti rendi conto di quanto in un attimo può cambiare tutto e lo devi accettare e sei solo con te stesso con una rabbia dentro che spaccheresti tutto .... godetevi la vita il sole un abbraccio una corsa al mare e non lamentatevi più”, ha concluso. Quando la showgirl è stata coinvolta nell’incidente, il codice giallo ha preoccupato tutti quanti perché corrisponde ad una gravità mediamente critica con presenza di rischio evolutivo. Non conosciamo il perché della sua seguente decisione di cancellare la clip ma forse, gli utenti l’avranno considerata un po’ troppo forte oppure, la showgirl si sarà accorta di questa situazione cancellando direttamente il video che la ritraeva tumefatta in volto.

