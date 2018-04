Nicolò Ferrari/ Uomini e Donne: il corteggiatore affronta il rivale Giordano

Nicolò Ferrari a Uomini e Donne: il corteggiatore di Nilufar Addati vede tornare in studio il rivale Giordano Mazzocchi, ma nell'esterna si bacia ancora una volta con la tronista.

23 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Al trono classico di Uomini e Donne si parlerà anche di Nilufar Addati e Nicolò Ferrari. Sarà una puntata “difficile” per l’ex protagonista di Riccanza che assiste al ritorno in studio del suo rivale Giordano Mazzocchi. Dopo aver visto il bacio tra Nilufar Addati e il maestro di sci, Nicolò non appare particolarmente stupito: secondo lui è stato un bacio di “ricatto” perché se Nilufar non lo avesse baciato il rivale non sarebbe tornato. Nilufar non gradisce le parole del ragazzo e si dispiace che lui pensi questo di lei. Ferrari rinfaccia a Giordano di aver fatto una scenata inutile, visto che ha incontrato Nolufar lo stesso giorno in cui aveva detto di non volerla vedere. I due corteggiatori poi iniziano a litigare per le reciproche offese circolate sui social, riporta NewsUeD.com. Si passa poi all’esterna di Nilufar e Niccolò. La tronista organizza il loro incontro nello studio vuoto dove gli mostra il video della loro ultima esterna dove lui dice che si sta innamorando.

Nicolò "sgrida" Nilufar"

Nilufar Addati ha anche un regalo per lui: la foto su tela di loro due che si baciano. Nicolò Ferrari le dice che è una “parac**a”, rivela NewsUeD.com, ma Nilufar risponde di aver voluto dare la giusta importanza alla loro esterna cosa che non aveva fatto in puntata perché si era parlato a lungo dell’assenza di Giordano. Alla fine si stendono a terra su dei cuscini e si baciano. Nel corso della puntata Nicolò Ferrari chiede a Maria se le scelte saranno registrate come ha fatto Paolo Crivellin e come ha annunciato Nicolò Brigante. Maria De Filippi spiega che è una decisione che prendono insieme redazione e tronisti. Sui social, però, si fanno sentire i fan di Giordano Mazzocchi: "Un trono da dimenticare quello di Nilufar se sceglie Nicolò #uominiedonne" e "#uominiedonne ma Nicolò Ferrari ce la fa ad avere reazioni spontanee? Sembra calcoli tutto a tavolino", scrivono alcuni utenti su Twitter.

