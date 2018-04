Nina Moric/ La fidanzata di Luigi Favoloso ha un conto aperto con il Grande Fratello?

Nina Moric, la modella non ha assolutamente voglia di rispondere alle critiche ricevute dall'ingresso nella casa del suo compagno Luigi Favoloso. (Grande Fratello 2018)

Nina Moric, Grande Fratello 2018

Nina Moric non intende rispondere alle critiche che le malelingue le stanno muovendo fin dall'ingresso di Luigi Favoloso al Grande Fratello 2018. La modella è fin troppo impegnata a lanciare sui social le sue note perle ironiche e risale ormai allo scorso 1 aprile l'ultimo post con tanto di foto che raffigura la coppia. Negli ultimi giorni tuttavia è comparso un post sul profilo Facebook della Moric, in cui sottolinea di non avere "Fratelli Grandi" ma solo due sorelle. Un chiaro rimando al reality di Canale 5 in cui si trova il fidanzato, dato l'uso delle lettere maiuscole nel messaggio. Alcuni fan tuttavia le hanno chiesto in vari commenti il perché non manifesti mai la nostalgia di non avere Favoloso al suo fianco, convinti che dovrebbe "sciogliersi un po'", come sottolinea qualcuno. Non sarebbe comunque in linea con il carattere pungente della Moric, che in passato ha parlato del proprio vissuto emotivo solo in occasione dell'annosa lotta con la madre di Fabrizio Corona per quanto riguarda l'affidamento del figlio Carlos Maria.

SEMPRE AL CENTRO DEI PENSIERI DI LUIGI FAVOLOSO

Nina Moric è di certo sempre nei pensieri di Luigi Favoloso, che al Grande Fratello 2018 ha già messo in chiaro le cose con gli altri inquilini. Vietato fare domande sulla modella e sul loro rapporto: nella Casa non c'è il fidanzato della Moric, ma solo lui come persona comune. Non tanto sconosciuta a dire il vero, se si considera che il suo nome è rimbalzato spesso fra i giornali di cronaca per svariati motivi ed il suo recente impegno con Casa Pound. Al di là di questo Luigi ha rivelato di temere molto i montaggi fatti dagli autori del reality, soprattutto per quanto riguarda i suoi contatti amichevoli con le donne della Casa. Non è un caso che si sia tenuto a debita distanza da Patrizia Bonetti e che preferisca trascorrere del tempo con Veronica Satti. Proprio a quest'ultima ha confidato di temere la reazione che la Moric potrebbe avere di fronte a certe ricostruzioni, lasciando intendere che la compagna sia molto gelosa. Al di là di questa frase sibillina e del dato di fatto che convivono da 4 anni, non si sa nulla di loro e Favoloso di certo non si aspetta l'arrivo della Moric nello studio del programma.

