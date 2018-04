Non è l'Arena, dopo lo schiaffo Landolfi incontra Lupo/ Video, “Fa più male a me…”, faccia a faccia da Giletti

Non è l'Arena, dopo lo schiaffo Mario Landolfi incontra Dario Lupo: “Fa più male a me…”, faccia a faccia da Massimo Giletti, ecco la proposta del giornalista.

23 aprile 2018 Valentina Gambino

Il faccia a faccia TV dopo lo schiaffo

Dopo lo schiaffo a Non è l'Arena, Mario Landolfi si è scusato con il giornalista di Massimo Giletti. L’ex Ministro ha affermato: “Quello schiaffo fa e farà più male a me” ed ha aggiunto di aver commesso “un gesto esecrabile". Landolfi ha avuto modo di scusarsi pubblicamente intervenendo al programma TV in onda ogni domenica sera su La7: “Sono qui per scusarmi con l’interessato davanti alle telecamere", ha esordito. “Ho commesso un gesto esecrabile. Chi mi conosce sa che questi comportamenti non appartengono al mio carattere. Ho commesso un gesto inconsulto di cui mi assumo tutta la responsabilità. Quello schiaffo fa e farà più male a me che a lui”. Queste sono state le parole dell’ex Ministro a seguito dello schiaffo dato al giornalista del conosciuto programma televisivo. Successivamente Landolfi ha raccontato altri dettagli per spiegarsi meglio: “Io sono già stato inseguito, non più tardi di dieci giorni fa, fin dentro al bar da una troupe di Non è L’Arena sul tema dei vitalizi. Dopo otto giorni … mi sento chiamare per strada. Volevo un confronto in un altro modo e in un altro momento … credo sia un mio diritto”.

L’ex Ministro Mario Landolfi durante Non è L’Arena ha chiesto anche che venisse mandato in onda il filmato integrale senza pezzi tagliati in fase di montaggio. Dopo avere sollevato altre polemiche, l’uomo ha anche ascoltato la versione del giornalista di Giletti. Danilo Lupo ha quindi risposto all’ex ministro: “Mio papà e mia mamma mi hanno insegnato che le mani non si alzano”, ha esordito per poi aggiungere: “Credo che stia cercando di salvarsi la faccia, però per ora la faccia ce l’ho messa io”. Il giornalista successivamente, ha raccontato che esiste un fondo per giornalisti perseguitati oppure minacciati da mafiosi e politici corrotti. Poi la proposta a colui che lo ha preso a schiaffi: “Metta insieme un bell’assegno e lo consegni a questo fondo. Io non voglio una lira”. A questo punto, l’avvocato di Landolfi si è messo a disposizione anche per seguire le battaglie legali di alcuni giornalisti in difficoltà. Cliccate qui per vedere il confronto TV.

