PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 23 aprile 2018: Bilancia in difficoltà e gli altri segni?

Oroscopo di Paol Fox di oggi 23 aprile 2018. Previsioni segno per segno: Bilancia in difficoltà, Sagittario fiducia da recuperare. L'Ariete pronta a reagire, c'è voglia di fare grandi cose.

23 aprile 2018

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

PAOLO FOX OROSCOPO DI OGGI 23 APRILE 2018

Ora è giunto il momento di andare ad analizzare l'oroscopo nei suoi minimi particolari passando a leggerlo segno per segno. Partiamo dai segni zodiacali di Acquario e Pesci. Acquario: il segno in questione vive una settimana di forza. Tra oggi e domani vi sarà la possibilità di fare qualcosa di importante. In amore la situazione migliora e si potrebbero lasciare i problemi che si erano vissute nelle ultime settimane. Bisogna assolutamente però stare attenti solo all'ambito economico dove alcune spese impreviste potrebbero portare a delle situazioni piuttosto complicate da gestire. E' un momento in cui le cose non vanno come si vorrebbe, ma solo reagendo si riuscirà a trovare la via. Pesci: a metà settimana vi è una certa agitazione, ma comunque ci sono delle stelle positive. Per questo segno è importante il lavoro, ma anche l'amore. Nonostante quindi si è in questo momento un po' troppo stressati c'è grande voglia di reagire. Si vive un momento in cui si vuole assolutamente trovare la voglia di dare una sterzata in diverse cose che non vanno, le stelle promettono bene.

BILANCIA IN DIFFICOLTA', NE' CARNE NE' PESCE

Voltiamo pagina e andiamo a vedere i segni zodiacali dell'oroscopo che si possono considerare né carne né pesce. La Bilancia si trova in un momento non semplice da portare a compimento perché c'è grande fatica per diverse situazioni. Al momento vanno ricercate delle soluzioni e soprattutto mancano quelli che possono essere dei punti di riferimento. Un po' di nervosismo si riversa in amore e nel lavoro, creando un po' di preoccupazione. Il Sagittario in questo momento si sente di vivere fin troppi ostacoli e si sente bloccato, senza riuscire a trovare una risposta. Si vive un momento di agitazione, senza avere la forza di trovare delle risposte. Si molto indecisi e non si riesce ad essere forti come invece servirebbe. Sarà importante cercare delle coordinate che possano portare a delle risposte importanti.

REAZIONE DELL'ARIETE, TOP E FLOP

L'analisi dell'oroscopo di oggi, 23 aprile 2018, di Paolo Fox parte dai segni che si possono considerare top e flop. E' un momento molto interessante per l'Ariete che inizia in maniera davvero positiva la settimana. Si ritrova l'energia e la forza per riuscire a trovare delle risposte a diverse situazioni che sono sembrate un po' complicate. C'è voglia di lasciarsi alle spalle le preoccupazioni che hanno creato dei problemi. Situazione opposta per il Cancro che vede stelle piuttosto difficili soprattutto dal punto di vista professionale. Questo perché essendo indecisi non si riesce mai a prendere la scelta giusta, anzi spesso si incappa in errori che creano delle complicazioni. Attenzione però a mettere troppi freni, perché si rischia a volte di privarsi di possibili emozioni che possono regalare delle sorprese molto interessanti. A volte trovare delle risposte può essere la soluzione giusta anche per affrontare i problemi.

