POMERIGGIO 5/ Barbara d'Urso si prepara alla diretta del Grande Fratello

Oggi, lunedì 23 aprile 2018, alle 17.10 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Pomeriggio 5, condotto dall'infaticabile Barbara d'Urso.

23 aprile 2018 Redazione

Barbara D'Urso (Facebook)

Inizio di settimana impegnativo per Barbara d’Urso che oggi, lunedì 23 aprile, andrà in onda con Pomeriggio 5, dalle 17.10 su Canale 5, e con la seconda puntata del Grande Fratello 15 in prima serata. Il cambio di programmazione del reality è dovuto alla messa in onda su Canale 5 del marche di Champions League tra Liverpool e Roma. Come ogni lunedì, poche ore fa Carmelita ha pubblicato su Instagram il suo speciale buongiorno: “E anche ieri nonostante il caldo e nonostante il ponte avete fatto volare Domenica Live fino al cielo! Picchi del 23% di share e di oltre 3 milioni di spettatori! Canale 5 arriva a staccare tutte le altre reti anche di 14 punti di share! Pazzesco! Domenica Live programma leader dall’inizio alla fine! E stasera una puntata pazzesca del Grande Fratello! A dopo!”. La puntata di ieri di Domenica Live, infatti, ha appassionato 2.154.000 spettatori (13.7%) nella presentazione, 2.547.000 (17.3%) in Politica e Attualità, 2.624.000 (19.2%) nelle Storie, 2.509.000 (20.4%) nella prima parte, 2.507.000 (19.8%) nella seconda e 1.996.000 (15.1%) nell’Ultima Sorpresa.

A Pomeriggio 5 si parla di Grande Fratello?

Quest’oggi nel salotto di Pomeriggio 5 si parlerà senza dubbio del Grande Fratello 15. Dopo la puntata di ieri di Domenica Live dedicata ai finalisti dell’Isola dei Famosi, Barbara d’Urso ha archiviato definitivamente il reality di Alessia Marcuzzi e può dedicarsi al “suo” GF. D’altronde di carne al fuoco ce ne è già un bel po’. Sabato sera nella casa del Grande Fratello 15 Lucia e Filippo si sono scambiati un bacio appassionato. Nella casa però non tutti credono che tra i due ci sia una sincera attrazione. Anche perché Filippo è in nomination e rischia di dover già lasciare la casa… Inoltre nella puntata di questa sera, la d’Urso leggerà l'intero scambio di messaggi notturni che si sono inviati Lucia Bramieri e Simone Coccia. A Pomeriggio 5 Carmelita rivelerà qualche anticipazioni al suo amato pubblico?

© Riproduzione Riservata.