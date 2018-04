POTERE ASSOLUTO/ Su Iris il film con Clint Eastewood (oggi, 23 aprile 2018)

Potere assoluto, il film inonda su Iris oggi, lunedì 23 aprile 2018. Nel cast: Clint Eastewood che ha diretto anche la regia, Ed Harris, Gene Hackman, Laura Linney. Il dettaglio.

23 aprile 2018 Cinzia Costa

il film thriller in prima serata su Iris

NEL CAST ANCHE SCOTT GLENN

Potere assoluto, il film inonda su Iris oggi, lunedì 23 aprile 2018 alle ore 21,00. Una pellicola di genere thriller e poliziesca con il titolo originale Absolute Power. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1997 per una produzione che ha visto in prima linea la casa cinematografica Castle Rock Entertainment e la Malpaso Productions con la regia di Clint Eastewood che ne è anche il principale protagonista. Il soggetto della pellicola è incentrato sull’omonimo romanzo scritto da David Baldacci, la sceneggiatura è stata adattata da William Goldman, il montaggio è stato eseguito da Joel Cox, le musiche sono state composte da Lennie Niehaus mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Jack N. Green. Nel cast oltre a Clint Eastwood ci sono anche Ed Harris, Gene Hackman, Laura Linney e Scott Glenn. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

POTERE ASSOLUTO, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Luther è uno dei più abili ladri in circolazione negli Stati Uniti. Dopo un periodo in cui si è preso un po’ di vacanze decide di ritornare a mettere a segno dei colpi prendendo di mira la residenza di un ricco e potente imprenditore americano di nome Walter Sullivan che a ragione veduta viene considerato come uno dei più ricchi degli Stati Uniti. Luther, dopo essere riuscito ad entrare in possesso di informazione e di una dettagliata mappa dell’abitazione focalizza la propria attenzione su un caveau sul conto del quale si racconta possano esserci incredibili tesori. Un obiettivo quanto mai allettante per il buon Luther che una sera decide di mettere in essere il proprio piano superando con grandi abilità i vari sistemi di allarme della casa. Così Luther si ritrova all’interno della casa ma proprio quando sta per portare via ogni cosa dal caveau si rende conto di non essere il solo all’interno della casa. Infatti, suo malgrado assistente ad un incontro galante tra il Presidente degli Stati Uniti e la moglie del ricco imprenditore. Un incontro che è ovviamente segnale di una storia extraconiugale tra i due e che purtroppo finisce in maniera drammatica con le guardie del corpo del Presidente che ammazzano la donna prima che quest’ultima potesse uccidere lo stesso Presidente. Nello specifico in ragione di un comportamento poco ortodosso da parte del Presidente, la donna aveva reagito prendendo un tagliacarte con cui ha ferito ad un braccio l’uomo. A questo punto sono intervenute le guardie del Presidente uccidendo la donna. Luther inoltre vede tutto l’entourage che segue il Presidente ripulire nel migliore dei modi la scena del crimine per fare in modo di non essere incriminato. Tuttavia si dimenticano del tagliacarte di cui entra in possesso proprio Luther che suo malgrado viene scoperto allorchè le guardie del corpo ritornano indietro per prenderlo. Ora Luther è diventato uno scomodo testimone che deve essere assolutamente ucciso.

