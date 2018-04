Paola Di Benedetto/ Lo scontro con Matteo Gentili: dentro la Casa per chiarire con l’ex (Grande Fratello 15)

Paola Di Benedetto, dopo le parole del suo ex fidanzato Matteo Gentili, la showgirl entra nella Casa del Grande Fratello per confrontarsi faccia a faccia con lui, cosa accadrà?

23 aprile 2018 Valentina Gambino

Paola Di Benedetto dentro la Casa del Grande Fratello 2018. Lo scoop era già arrivato alcuni giorni addietro, pubblicato tra le pagine del settimanale Spy, uscito in edicola con il nuovo numero lo scorso venerdì mattina. Il magazine che si occupa di gossip diretto da Massimo Borgnis, ha svelato che la showgirl e attuale fidanzata di Francesco Monte farà il suo ingresso per confrontarsi in maniera definitiva con Matteo Gentili, suo ex fidanzato che durante la puntata di debutto ha avuto ancora modo di parlare di lei, evitando ancora una volta il confronto faccia a faccia che tutti desideravano vedere. “Colpo di scena – si legge sul post Instagram pubblicato dal profilo di Spy -. Ecco lo scoop della prossima puntata del Grande Fratello. Spymagazine.it in esclusiva rivela che: l’ex naufraga #paoladibenedetto lunedì entrerà nella Casa del #grandefratello per incontrare il suo ex fidanzato #matteogentili e rispondere alle accuse che quest’ultimo le ha rivolto nella prima puntata”. Il giornale fa parte del gruppo Mondadori e quindi, le possibilità che lo scoop sia assolutamente attendibile sono molto alte.

“Paola dice che non è stato un tradimento fisico perché ci eravamo già lasciati. Ma non esiste solo quel tipo di tradimento”. Con queste parole Matteo Gentili ha affrontato la sua nuova avventura dentro la Casa del Grande Fratello 2018, partito la scorsa settimana. Nel frattempo l’ex Madre Natura ha riacceso nuovamente i riflettori del mondo del gossip anche per via della sua nuova relazione d’amore con Francesco Monte, conosciuto durante la nuova avventura sull’Isola dei Famosi 13. Dopo la fine del programma, le voci sulla relazione solo per tenere alte le luci della ribalta, hanno fatto infuriare la giovane. “Sono arcistufa di leggere la parola business affiancata al mio nome – ha scritto sulle Stories di Instagram – Quando è troppo è troppo. Valuto molto bene ogni proposta che mi viene fatta e se accetto è perché ritengo sia giusta per me e sottolineo per me”. “Se avete imparato un minimo a conoscermi –prosegue Paola Di Benedetto – sapete che sono una persona che non si mette a fare teatrini. Prima di giudicarmi e sparare sentenze, aspettate”. Poi parla anche della storia con Francesco Monte: “Non permetto a nessuno, e dico nessuno, di insinuare qualcosa. Questo rapporto lo proteggerò sempre a prescindere da tutto quello che dirà la gente”.

