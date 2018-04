Patrizia Bonetti/ Tra il legame con Valerio Logrieco e le liti con Baye Dame (Grande Fratello 2018)

Patrizia Bonetti, la ragazza ha trovato già un bel rapporto con Valerio Logrieco. Non sono però mancate le polemiche con le liti con Baye Dame e Lucia Orlando. (Grande Fratello 2018)

Patrizia Bonetti, Grande Fratello 2018

Patrizia Bonetti è un vulcano e lo ha dimostrato fin dalle prime battute del Grande Fratello 2018. La viziata della Casa ha avuto modo di stringere un forte legame con Valerio Logrieco, ma ha già trovato in Baye Dame e Lucia Orlando due acerrimi nemici. Anime che a quanto pare viaggiano in simbiosi e che tendono a proteggersi a vicenda. Patrizia è stata infatti bacchettata per via di una mascherina fatta con le molliche di pane, un gesto che al senegalese non è piaciuto affatto. Ed a quanto pare anche ai telespettatori da casa, che hanno commentato l'accaduto con forte biasimo. Patrizia infatti avrebbe mancato di rispetto a tante persone che non si possono permettere da mangiare e sembra che la sua presentazione video, realizzata in occasione del reality, stia giocando un ruolo significativo per le dinamiche della Casa. Baye l'ha ripresa infatti anche in altre occasioni ed anche se i due hanno avuto modo di chiarire negli ultimi giorni, il loro scontro rimane sempre fra i più quotati di Cinecittà. Sembra tra l'altro che il rapporto con Lucia stia migliorando con il trascorrere dei giorni e che possa contare sull'appoggio di Lucia Bramieri. Sarà sufficiente per salvarsi agli occhi del senegalese?

LE CRITICHE SULLA SUA VITA PERSONALE..."

Il Grande Fratello 2018 non è stato benevolo nei confronti di Patrizia Bonetti, soprattutto per via dell'accento posto al fatto che adora viaggiare in macchina con tanto di autista personale. Un animo viziato che tuttavia si è visto ben poco all'interno della Casa, dove fatta eccezione per maschere di bellezza e affini, è possibile vedere anche un altro lato della medaglia. Patrizia infatti ha dimostrato di essere alla mano, di poter essere polemica ed allo stesso tempo incline allo scherzo. Valerio Logrieco sembra aver colto al volo questo doppio aspetto del suo carattere, così come Angelo Sanzio con cui ha avuto modo di stringere un legame. Manca però una grossa fetta della Casa tutta da conquistare: le parole di Baye Dame potrebbero creare degli screzi con effetto domino anche fra la Bonetti ed altri concorrenti. Basti pensare alle fazione che si stanno creando in questi giorni: Patrizia dovrebbe puntare tutto sulla sua simpatia e lasciare da parte le emozioni di pancia.

IL PUBBLICO L'HA GIA' ELETTA?

Patrizia Bonetti potrebbe registrare un forte successo al Grande Fratello 2018. A pochi giorni di distanza dall'inizio del reality, i bookmakers sembrano già d'accordo nel considerarla una dei concorrenti più in vista della Casa. Il punteggio di Sisal è di 9.00, mentre di Eurobet di 13.00, ma sufficienti perché Patrizia non venga confinata nel limbo intermedio della classifica. Patrizia potrebbe fare quella differenza in più all'interno della Casa e tolti i giudizi e pregiudizi di alcuni gieffini, rimane comunque una delle più genuine. Non ha paura di mostrarsi così com'è e di esternare il proprio pensiero e forse paga fin troppo lo scotto di determinate parole dette nella videoclip di presentazione. Il suo compito nei prossimi giorni dovrebbe essere riuscire a sanare le fratture che si sono create con Baye Dame e gli strappi ancora presenti con Lucia Orlando, prima che la diga possa crollare e travolgerla in negativo. Le alleanze sono uno dei punti di forza per riuscire a rimanere nel reality il più possibile: meglio mettere da parte qualche trucco e dedicarsi al rapporto con gli altri gieffini.

© Riproduzione Riservata.