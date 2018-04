PIERPAOLO PETRELLI E ARIADNA ROMERO SI SONO LASCIATI/ "Io la amo ancora, ma litigavamo troppo" (Pomeriggio 5)

23 aprile 2018 - agg. 23 aprile 2018, 18.23 Silvana Palazzo

Pierpaolo Petrelli e Ariadna Romero si sono lasciati

Pierpaolo Petrelli, ospite di Barbara D'Urso nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi, parla della rottura con Ariadna Romero e delle motivazioni della fine della loro storia d'amore che, 10 mesi fa, ha portato alla nascita del loro bebè Leonardo. "È un periodo un po' duro - esordisce l'ex velino di Striscia La Notizia - mi avevano accennato i miei amici che la nascita di un bambino è un momento bellissimo però sia anche un po' inevitabile che crei degli squilibri. Si creano delle piccole fratture all'interno del rapporto di coppia, il nostro rapporto non è andato di parti passo al nostro essere genitori". Poi continua "Abbiamo due caratteri molto tosti: prima quando litigavamo facevamo pace prima di andare a letto, negli ultimi tempi non è stato più così. Si è creata una grande frattura e abbiamo deciso di prenderci un periodo da soli. Lei ora partirà per qualche mese assieme al bambino". (Aggiornamento di Anna Montesano)

A POMERIGGIO 5 LE RIVELAZIONI SULLA ROTTURA

Pierpaolo Petrelli e Ariadna Romero si sono lasciati: lo scoop, rivelato da Diva e Donna, è stato riportato oggi anche da Pomeriggio 5. Barbara d'Urso ha annunciato che ospiterà oggi in studio l'ex Velino di Striscia la Notizia, il quale spiegherà le ragioni della rottura con l'attrice cubana “lanciata” da Leonardo Pieraccioni. Era stato il settimanale ad annunciare l'attesa di Ariadna, ora il fulmine a ciel sereno. I due avevano cominciato a frequentarsi a fine 2015, dopo la fine del matrimonio di lei, che è stata sposata un paio di anni col cestista Lorenzo Gergati. Dopo la nascita di Leonardo la coppia si era trasferita a Roma, ma proprio l'arrivo del bambino ha messo a dura prova i genitori. La storia d'amore purtroppo è naufragata. Stando a quanto riportato da Diva e Donna, i rapporti tra Ariadna e Pierpaolo sono rimasti comunque distesi, soprattutto per garantire la serenità del piccolo Leonardo.

Proprio a Barbara d'Urso la coppia aveva presentato per la prima volta al pubblico italiano il figlio Leonardo. L'attrice cubana aveva raccontato il parto non facile: «Non dilatavo, 12 ore di travaglio e due giorni di induzione al parto. 41 settimane di gravidanza. Non voleva uscire, pesava 4 chili». La coppia aveva mostrato anche alcuni video privati dei primi giorni del loro primogenito. L'ex Velino si è mostrato perfettamente calato nei panni di perfetto “mammo”. Nel corso dell'intervista la Romero si era commossa per la visita a sorpresa dell'adorata mamma che da sempre vive a Cuba. I due giovanissimi si erano mostrati complici e sorridenti a Domenica Live, ora l'inaspettata e clamorosa notizia della rottura fra i due. Secondo la rivista, l'arrivo del bebè nelle loro vite e con il conseguente carico di responsabilità e impegni, ha di fatto contribuito a far naufragare la relazione. Oggi ne sapremo di più.

