STRISCIA LA NOTIZIA/ Cristiano Militello festeggia l'esordio del Sondrio Calcio in Serie D

Dopo la pausa domenicale questa sera, lunedì 23 aprile, alle 20.40 su Canale 5 torna Striscia la notizia con Ficarra e Picone. In studio anche le veline.

23 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Ficarra e Picone conducono Striscia la notizia

Dopo la pausa domenicale questa sera, lunedì 23 aprile, alle 20.40 su Canale 5 torna Striscia la notizia, condotto da Ficarra e Picone. Il tg satirico di Antonio Ricci ha chiuso la scorsa settimana con un risultato un po’ sotto la media: sabato 21 aprile, Striscia è stato visto da una media di 3.511.000 spettatori con uno share del 16.4%. Stasera il programma di Canale 5 anticiperà la seconda puntata del Grande Fratello1 5 e non è da escludere che il tg satirico dedichi qualche servizio al reality condotto da Barbara d’Urso. Nelle ultime ore l’inviato Luca Abete, da buon campano, ha festeggiato la vittoria del Napoli sulla Juve: Abete ha pubblicato sulla sua pagina Facebook una foto di Koulibaly - autore del gol - con scritto “Ora però basta parlare di calcio... Parliamo un po' di religione!”. Il giocatore del Napoli ha così risposto all’entusiasmo dei tifosi con un tweet: “Sono felice e orgoglioso di aver regalato questa grande gioia ai nostri tifosi. Godiamoci questa vittoria...da domani penseremo alla prossima partita”.

Cristiano Militello a Sondrio

Ieri Cristiano Militello si è presentato sugli spalti dello stadio di Sondrio, per festeggiare la promozione in serie D del Sondrio Calcio. L’inviato di Striscia la notizia ha fatto tappa allo stadio mentre i biancazzurri stanno affrontando il Brugherio: “Non si poteva mancare in un’occasione così, per festeggiare la promozione conquistata dal Sondrio. Vengo sempre volentieri in queste zone”, ha detto Militello, come riporta La Provincia di Sondrio, mentre riceveva i saluti dei tifosi che lo hanno riconosciuto. La partita si è conclusa con la vittoria del Sondrio per 3-0 con reti di D’Onofrio, Martinelli e Della Cristina, che ha così raggiunto Michele Pedroli tra i bomber sondriesi di tutti i tempi a quota 116 gol. Il servizio di Cristiano Militello sul trionfo del Sondrio Calcio andrà in onda in una delle puntate di Striscia in onda questa settimana.

