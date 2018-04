Simona Izzo/ Soffre l’esuberanza di Malgioglio? Stasera deve tirar fuori gli artigli… (Grande Fratello 2018)

Simona Izzo è opinionista in studio del Grande Fratello 15. Le foto dell'attrice sono appese nella casa di Cinecittà per "controllare" i concorrenti del reality.

Il ritorno di Simona Izzo in Italia e al Grande Fratello 2018 è stato annunciato con tanto di trombe squillanti e sembra aver messo in standby le aspettative dei fan. In molti telespettatori avrebbero voluto infatti vederla più attiva nella prima diretta, forse troppo oscurata dall'animo eccentrico del collega Cristiano Malgioglio. C'era però da aspettarselo: la regista è solita prendere le misure prima di sbilanciarsi del tutto a favore o contro i concorrenti. Un modus operandi che del resto ha adottato anche durante la sua personale esperienza nel reality, versione Vip. La Izzo intanto continua a guardare i concorrenti anche in modo indiretto: in Casa non mancano le sue foto, che la immortalano come una vera e propria regina, ma che hanno anche il sapore di monito. La Izzo del resto osserva la Casa senza colpo ferire e si prepara ad attaccare. Non è chiaro tuttavia chi potrà colpire dei gieffini e verso chi deciderà di scagliarsi. Malgioglio sembra aver già trovato diversi nemici da combattere, per motivi disparati, ma la Izzo potrebbe riservare delle sorprese. Intanto, l'opinionista festeggia il proprio ritorno in Italia con un grande piatto di pasta cucinato dal marito Ricky Tognazzi, come dimostra una foto pubblicata su Instagram. Clicca qui per vedere il post di Simona Izzo.

Simona Izzo e il film sul Grande Fratello

Lo aveva già annunciato ed il tema è ritornato caldo anche in questi ultimi giorni: Simona Izzo si prepara a girare un film sul Grande Fratello 2018. Non è chiaro se la regista unirà le sue due esperienze, dirette e indirette, per mettere in atto il suo nuovo lavoro cinematografico, ma il progetto è stato rispolverato anche poco prima dell'ultima diretta. In un'intervista a Blogo, la Izzo ha infatti ricordato che presto realizzerà la sua commedia popolare. Un mondo forse lontano dal cinema di qualità, come ha ventilato parte della critica, ma che agli occhi della regista non vede come contraddizione. I due mondi si equivalgono ed anche la sua nuova storia, basata su un reality che vede popolare e sofisticato allo stesso tempo, le permetterà di raccontare una realtà fatta di vissuti veri e persone reali. Intanto la Izzo ha già tranquillizzato il marito riguardo al suo ruolo nel programma: non si rinchiuderà nella Casa e di certo non sparirà nei prossimi mesi, ma non è escluso che faccia delle piccole incursioni.

