Simone Coccia / Le prime lacrime e il chiacchieratissimo legame con Lucia Bramieri (Grande Fratello 2018)

Simone Coccia ha avuto un breve momento di sconforto nei primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello 2018; tuttavia, oggi le cose sembrano essere cambiate...

Simone Coccia, concorrente del GF 2018

Simone Coccia Colaiuta è riuscito a farsi volere bene al GF 2018 ed a superare il piccolo sconforto che lo ha colpito subito dopo l'inizio del programma. Il fidanzato della parlamentare Stefania Pezzopane è stato infatti il primo a piangere all'interno della Casa e proprio per questo ha stupito i presenti, dato che la prima impressione data riguardava invece la sua solarità. Si è trattato alla fine solo di uno scivolone dovuto all'impatto con il reality e subito superato. Simone è riuscito così a creare un bel legame con Lucia Bramieri, verso cui è diventato molto protettivo. Di contro però ha avuto uno scontro faccia a faccia con Baye Dame per via di una frase poco carina detta nei confronti di Lucia Orlando, che ha legato molto con il senegalese. Durante un gioco a quiz infatti la ragazza si è mostrata poco partecipativa e questo ha portato l'ex spogliarellista ad etichettarla come 'gatta morta'. Una frase che ha infuocato Baye all'istante: il gieffino ha voluto subito bacchettare Simone per le sue parole, ma la situazione è degenerata. Tanto che i telespettatori erano sicuri che i due arrivassero alle mani e persino Alberto Mezzetti, che ha imposto che si allontanassero. Al momento del confronto infatti Simone e Baye erano fin troppo vicini dal punto di vista fisico.

L'AMICIZIA CON ALBERTO

Simone Coccia ha trovato al Grande Fratello 2018 un grande confidente su cui contare. Si tratta di Alberto Mezzetti, che a discapito delle contestazioni sollevate da tanti concorrenti, è riuscito a coltivare un buon rapporto con l'ex spogliarellista e con Valerio Logrieco. La lite avuta con Baye Dame sembra aver giocato un ruolo fondamentale nei pensieri di Simone, che adesso si chiede se sarà fra i prossimi nominati. Il gieffino è sicuro che potrebbe ricevere qualche voto, anche se è certo che le nomination maggiori riguarderanno l'amico Alberto e la nemesi Danilo Aquino. Eppure sembra che negli ultimi giorni i dubbi di Coccia siano aumentati a dismisura: quale impressione avrà fatto agli altri concorrenti? In superficie sembra che vadano tutti più o meno d'accordo, ma Simone è sicuro che siano già in atto determinate strategie che usciranno allo scoperto nella puntata di questa sera. Solo in questo modo il gieffino riuscirà a capire come rapportarsi al meglio con gli attuali inquilini. Questo forte timore sembra però aver oscurato fin troppo le giornate di Simone, che ha perso la sua solita solarità.

FRA I PRIMI A ESSERE ELIMINATO?

I bookmakers vedono ancora in posizione di svantaggio Simone Coccia: la sua esperienza al GF 2018 potrebbe essere più breve del previsto. Per ora infatti il suo nome rientra nella rosa di chi potrebbe uscire nelle prossime settimane, una possibilità di cui il diretto interessato sembra essere più che consapevole. Anche se lo scontro con Baye Dame sembra essere stato ampiamente superato, Simone continua a temere di poter finire nel mirino dei concorrenti, soprattutto per via delle unioni che si sono create nella Casa. Lo screzio con Baye potrebbe infatti spingere Lucia Orlando a votarlo, così come Filippo Contri che sta vivendo un flirt significativo con la commessa romana. Il dubbio per ora si è preso fin troppo possesso della mente dell'ex spogliarellista e l'amicizia con Alberto Mezzetti non gli può giovare da nessun punto di vista. Dal punto di vista strategico, Simone sta sbagliando su tutta la linea e non sta tenendo in considerazione i concorrenti che invece potrebbero aiutarlo a rimanere nel programma, come Matteo Gentili e persino il nemico Danilo Aquino.

