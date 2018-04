Stefania Pezzopane/ Si vergogna del fidanzato Simone Coccia Colaiuta al Grande Fratello? Incredibilmente lei…

Stefania Pezzopane, l'onorevole è fidanzata con Simone Coccia Colaiuta che è nella casa ora. Stasera altre critiche durante la diretta da parte degli inquilini? (Grande Fratello 2018)

Stefania Pezzopane ha dovuto rispondere ancora una volta alle critiche sulla sua relazione con Simone Coccia Colaiuta, attuale concorrente del Grande Fratello 2018. I due sono fidanzati ormai da quattro anni ed al momento della loro unione avevano già creato scalpore per via della forte differenza d'età. Fra la deputata del PD e il gieffino ci sono infatti 24 anni di distanza, tanto che a Simone è stata messa subito l'etichetta di toy boy. La Pezzopane ha dovuto prendere tuttavia le distanze dalle stesse critiche, riemerse a distanza di tempo a causa della visibilità del reality e dell'attenzione verso il gossip collegata al programma. Non immaginava certo che ci fosse tutta questa morbosità nel trattare questo argomento, ha sottolineato a Il Fatto Quotidiano, anche se è pronta a stare al gioco. E questo nonostante sia consapevole che il suo ruolo politico alimenti determinati aspetti, che arrivano addirittura a diventare spietati. Inutile non tenere quindi da conto anche che la presenza di Coccia in trasmissione venga usata dai nemici politici per attaccare la deputata, intenti a suo dire a sfruttare la situazione per oscurare il suo lavoro a favore della società italiana.

UN NUOVO ATTACCO IN DIRETTA?

Stefania Pezzopane deve prepararsi ad un nuovo attacco nella diretta di questa sera, quando a quanto pare verrà toccato un argomento scottante che riguarda il fidanzato Simone Coccia Colaiuta. La conduttrice del Grande Fratello 2018 ha infatti annunciato nella puntata di Domenica Live di ieri di aver ricevuto la chat completa che il gieffino ha avuto con Lucia Bramieri tempo addietro. Frasi sexy che a quanto pare non lascerebbero spazio a dubbi e su cui la Pezzopane ha dovuto dire la sua prima dello scoppio della possibile bomba. Del resto come ha detto in un'intersta a Radio24, in occasione del programma Un giorno da pecora, è a conoscenza di determinati aspetti del passato del fidanzato. Anche sulle 2 mila donne che Coccia avrebbe avuto nel corso della sua carriera amorosa: storia vecchia, ha detto la deputata a Il Fatto Quotidiano, su cui "non ci metto bocca" e che d'altronde era già emersa in passato. Stessa risposta anche per quanto riguarda la liason con la Bramieri: "nota da tempo. Si parla di messaggini, niente di che". Agli occhi della Pezzopane sarebbero quindi tutti fatti già affrontati sia all'interno della loro coppia sia nelle pagine di gossip, motivo per cui non è chiaramente preoccupata di quanto potrebbe emergere. D'altronde, come ricorda, tutto fa spettacolo. Clicca qui per vedere un estratto dell'intervista di Stefania Pezzopane, in onda a Domenica Live.

A QUANDO LE NOZZE?

Non poco tempo fa Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta sembravano sul punto di procedere verso l'altare. L'attuale concorrente del Grande Fratello 2018 ha fatto la proposta di matrimonio senza alcun freno, progetto che tuttavia è sfumato in un secondo momento. La deputata del PD infatti ha ricordato come il futuro come marito e moglie sia stato accantonato da alcuni recenti eventi. In base a quanto dichiarato dalla Pezzopane, i due avrebbero attraversato un periodo difficile l'anno scorso, per via dei lutti che hanno colpito le famiglie di entrambi. Ecco perché è passato tutto in secondo piano e la coppia di comune accordo avrebbe deciso di mettere il progetto in standby. Si sposeranno? A Il Fatto Quotidiano, la politica ha sottolineato che non è da escludere, anche se per il momento lei e Simone convivono già da tempo e che quindi qualsiasi unione formale sarebbe solo un di più non strettamente necessario.

