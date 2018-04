Uomini e Donne/ Nicolò Brigante vicino alla scelta: Marta o Virginia? (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni Trono classico. Nicolò Brigante è ormai prossimo alla scelta, ma chi la spunterà tra Virginia Strablum e Marta Pasqualato? Ecco i dettagli…

23 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Niccolò Brigante

Dopo mesi di attesa smererebbe ormai ufficiale: Nicolò Brigante è finalmente pronto a fare una scelta tra Virginia Strablum e Marta Pasqualato. Ma su quale delle due corteggiatrici di Uomini e Donne ricadrà la preferenza del tronista? Per saperlo, dovremmo attendere la messa in onda relativa alla puntata, dal momento che neanche le prossime anticipazioni sveleranno il mistero. Così come rivela Newsued, il protagonista prenderà infatti la sua decisione dopo aver condiviso con le due corteggiatrici un periodo in una villa, così come ha fatto prima di lui Paolo Crivellin, e solo dopo farà la scelta che porrà fine al suo percorso nel dating show di Maria De Filippi. Riuscirà Nicolò Brigante, dopo aver riflettuto a lungo sulla questione, a orientare la sua preferenza sulla persona più adatta a lui? In attesa di scoprirlo, le fan di Uomini e Donne che il troniosta, qualche giorno fa, è stato avvistato a Milano mentre acquistava degli abiti femminili presso un noto marchi di abbigliamento. Un regalo da destinare alla prescelta?

NICOLÒ RISPONDE A NILUFAR CON UN MESSAGGIO SUI SOCIAL?

È ufficiale. Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi farà ritorno alla corte di Nilufar per tentare, ancora una volta, di portare a termine il suo percorso. Le sorprese per i fan del trono classico, però, non sono finite qui, dal momento che nei prossimi appuntamenti la tronista, dopo aver riconquistato il suo corteggiatore, si lascerà travolgere dal trasporto che prova per lui e lo bacerà. Questa storia, come prevedibile, manderà su tutte le furie Nicolò Ferrari, che così come rivelano le anticipazioni di Isaechia.it, la accuserà di essere vittima di un ricatto, scagliando si soprattutto contro Giordano, reo di aver posto in essere una scenetta (quella dell’addio a Nilufar, ndr) del tutto inutile. La querelle, come sempre, ha lasciato le mura del salotto del trono classico per trasferirsi sui social, dove Nicolò Ferrari ha condiviso una citazione in latino che sembra voler dare una spiegazione a tutti i suoi timori: “Res est solliciti plena timoris amor”, cioè “l'amore è una cosa piena di ansioso timore. Chi ama, teme”. Con il ritorno di Giordano Mazzocchi alla corte di Nilufar, Nicolò deve temere il peggio?

