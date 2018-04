Uomini e Donne/ Nuove segnalazioni su Ursula e Sossio Aruta: lei sui social risponde così (Trono over)

Uomini e Donne, anticipazioni Trono over: dopo le recenti segnalazioni sulla sua storia con Sossio Aruta, Ursula ha replicato sui social con un posto avvelenato contro i suoi haters…

23 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Sossio Aruta, protagonista del trono over di Uomini e Donne

La recente sintonia scattata fra Sossio Aruta e la sua nuova corteggiatrice Ursula ha scatenatole polemiche nel parterre di Uomini e Donne, dove molti protagonisti del trono over ipotizzato una pregressa conoscenza fra i due protagonisti. A sostenere questa tesi sono stati soprattutto Gianni Sperti e Tina Cipollari, ma, così come rivela Isaechia.it, anche dal web sono giunte numerose segnalazioni. “Sono di Taranto, lei è di Taranto e lui giocava nel Taranto tempo fa - scrive un utente – lei è figlia del parrucchiere che c’è in piazzetta (…) e lui veniva sempre a farsi i capelli dal padre di lei. Coincidenze?”. E ancora: “È d’accordo con Sossio perché si conoscono da tempo”, scrive un altro follower. A porre un freno alle loro accuse, però, è arrivata la replica infuocata della dama, che sui social ha commentato così: “Carissima ridicola che fai questa segnalazione, quando Sossio Giocava nel Taranto io avevo solo 9 anni per cui, quando volete sparlare, sputare veleno ed inventare ca***, almeno studiate bene!”.

URSULA, UN MESSAGGIO PER PORRE FINE ALLE POLEMICHE?

Ursula non ci sta, e dopo aver risposto per le rime a tutti i fan di Uomini e Donne che hanno insinuato una sua presunta conoscenza pregressa con Sossio Aruta, ha lasciato sui social un messaggio inequivocabile. “L’ignorante parla a vanvera, l’intelligente parla al momento opportuno, il saggio parla se interpellato, il fesso parla sempre”, si legge infatti sul profilo ufficiale della dama, che per accompagnare questo messaggio ha scelto un’eloquente didascalia, “E ciamma fa!”. Con queste parole, di conseguenza, la nuova fiamma di Sossio Aruta ha cercato di rispondere alle tante segnalazioni di questi giorni, ma il pubblico di Uomini e Donne, ormai determinato a vederci chiaro, spera che questa faccenda possa diventare oggetto della prossima registrazione del trono over. Dopo le recenti segnalazioni e l’ipotesi già tirata in ballo da parte dei due opinionisti del parterre, i due protagonisti del dating show di Maria De Filippi usciranno allo scoperto? Se vi siete persi il messaggio condiviso da Ursula, potete cliccare qui.

