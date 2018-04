Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Classico, video anteprima: Giordano bacia Nilufar (23 aprile)

Uomini e Donne, oggi 23 aprile 2018 in onda il Trono Classico. Sara Affi Fella bacia Lorenzo Riccardi, Giordano Mazzocchi torna e bacia Nilufar Addati

23 aprile 2018 Anna Montesano

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi

La settimana di Uomini e Donne, come di consueto, si apre con una nuova puntata del Trono Classico. Il tempo ormai stringe e i quattro tronisti sono sempre più vicini al fare la loro scelta. Si inizia con Sara Affi Fella e Maria De Filippi annuncia subito che Luigi non si è presentato in esterna, cosa per la quale la tronista è furiosa. Si vede allora l'esterna con Lorenzo Riccardi, organizzata da lei su una terrazza - come svela il vicolodellenews - per il suo compleanno. Scatta anche un nuovo bacio per i due e Lorenzo ammette di essere quasi innamorato di lei, cosa che dice di vedere anche nei suoi occhi. In studio Sara però dichiara di non apprezzare che Lorenzo frequenti persone famose fuori dagli studi e lui dà le sue giustificazioni. Poi la tronista sbotta con Luigi, che dichiara di essere rimasto molto male per come si è comportata. Sara infine ammette che ormai la sua scelta è molto vicina.

GIORDANO TORNA E BACIA NILUFAR

Si continua poi con il trono di Nilufar Addati e arriva finalmente ciò che i telespettatori di Uomini e Donne attendevano da tempo: la ricomparsa di Giordano Mazzocchi. Nilufar lo chiama e lo convince a vedersi. Da qui parte una forte lite, durante la quale il corteggiatore ammette di essere innamorato di lei e di non riuscire a vederla con un altro. I toni però si stemperano poco a poco fino a quando lui fa per salutarla. Lei rimane delusa, ma lui torna indietro e parte un bacio appassionato e palesemente desiderato dai due, durante il quale hanno difficoltà anche a staccarsi. Una scena che lascia tutti senza parole e Nicolò Ferrari molto infastidito. (Clicca qui per il video anteprima)

